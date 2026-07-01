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01.07.2026 18:20

Action 24: Η «Επόμενη μέρα» συνεχίζει προς το παρόν με δίδυμο παρουσιαστών αντί του Σεραφείμ Κοτρώτσου

01.07.2026 18:20
action24

Η συνεργασία του Action 24 με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο μπορεί να διακόπηκε, αλλά η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» παραμένει στο πρόγραμμα τουλάχιστον έως τις 24 Ιουλίου.

Στο πλατω της εκπομπής, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έδωσε προς δημοσίευση το Action 24 εως τις 17 Ιουλίου, θα υποδέχονται καλεσμένους και θα συντονίζουν τις συζητήσεις οι Αμαλία Κάτζου και Νίκος Ελευθερόγλου.

Η εκπομπή αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο της στις 24 Ιουλίου, όπως είχε σημειώσει και ο Κοτρώτσος χθες στην αποφώνηση της τελευταίας για εκείνον, εκπομπής.

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