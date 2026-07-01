search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 20:48
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.07.2026 19:12

Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Κονγκό 1-1 – Live η μάχη για μια θέση στους «16»

01.07.2026 19:12
england congo

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας αντιμετωπίζει το Κονγκό για τους «32» του φετινού Μουντιάλ.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Ωραία σέντρα του Γκόρντον, ο Χάρι Κέιν λύνει τον γόρδιο δεσμό για τους Άγγλους,  1-1 στο 75′

Γκολ 0-1 το Κονγκό με τον Σιπένγκα στο 7′

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες:

ΑΓΓΛΙΑ: Πίκφορντ, Κόνσα, Οράιλι, Γκέχι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Κέιν, Ράσφορντ, Μαντουέκε.

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ: Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Εμπούκου, Μουτουσάμι, Σαντίκι, Τσιπένγκα, Βισά.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Ανατριχίλα πριν τη σέντρα του Μεξικό – Εκουαδόρ, όλο το στάδιο φώναζε «δεν είστε μόνοι» στη Βενεζουέλα (video)

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Μουντιάλ 2026: Η NASA θα στείλει μια μπάλα στη Σελήνη αν οι ΗΠΑ κατακτήσουν το τρόπαιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

kafsonas usa
ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα σαρώνει το κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ και εξαπλώνεται ανατολικά

copper_chalkos_0107_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari και BMW ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Tesla και την Κίνα γαι την μετάβαση από τον χαλκό σε φθηνότερο αλουμίνιο

gilfoil 54321- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Πιο ισχυρές από ποτέ οι σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας»

new york
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο άτομα ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building της Νέας Υόρκης, υψώνοντας πανό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

kotrotsos_action24
MEDIA

ACTION 24: Τέλος ο Σεραφείμ Κοτρώτσος και η εκπομπή «Η επόμενη ημέρα»

apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 20:48
mitsotakis kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

kafsonas usa
ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα σαρώνει το κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ και εξαπλώνεται ανατολικά

copper_chalkos_0107_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari και BMW ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Tesla και την Κίνα γαι την μετάβαση από τον χαλκό σε φθηνότερο αλουμίνιο

1 / 3