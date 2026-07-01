Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Κονγκό 1-1 – Live η μάχη για μια θέση στους «16»

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας αντιμετωπίζει το Κονγκό για τους «32» του φετινού Μουντιάλ.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Ωραία σέντρα του Γκόρντον, ο Χάρι Κέιν λύνει τον γόρδιο δεσμό για τους Άγγλους, 1-1 στο 75′

Γκολ 0-1 το Κονγκό με τον Σιπένγκα στο 7′

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες:

ΑΓΓΛΙΑ: Πίκφορντ, Κόνσα, Οράιλι, Γκέχι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Κέιν, Ράσφορντ, Μαντουέκε.

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ: Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Εμπούκου, Μουτουσάμι, Σαντίκι, Τσιπένγκα, Βισά.

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