(Σε ώρες Ελλάδος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

19:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ —- ΑΓΓΛΙΑ – ΚΟΝΓΚΟ

23:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ —– ΒΕΛΓΙΟ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ —– ΗΠΑ – ΒΟΣΝΙΑ

22:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ — ΙΣΠΑΝΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ — ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ

06:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ —- ΕΛΒΕΤΙΑ – ΑΛΓΕΡΙΑ

21:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ ——- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ —— ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

04:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ —– ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΚΑΝΑ

20:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

**************************************************************************************************

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

22:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ

19:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ

23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

******************************************************************************

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Α’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ

04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

******************************************************************************************

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ

22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ