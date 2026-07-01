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01.07.2026 09:29

Μουντιάλ 2026: Η NASA θα στείλει μια μπάλα στη Σελήνη αν οι ΗΠΑ κατακτήσουν το τρόπαιο

01.07.2026 09:29
nasa new

«Πάμε ομάδα των ΗΠΑ, κάντε αυτό που πρέπει!»: ο επικεφαλής της NASA ενθάρρυνε την Τρίτη την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, υποσχόμενος να στείλει μια… μπάλα της διοργάνωσης στη Σελήνη σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου.

Με αφορμή το τουρνουά, το οποίο διεξάγεται εν μέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε Μεξικό και Καναδά, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει ήδη στείλει μια μπάλα της FIFA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Σε περίπτωση όμως θριάμβου των Αμερικανών, η NASA θα κάνει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό βήμα, στέλνοντας μια άλλη μπάλα πολύ πιο μακριά, στη Σελήνη, δήλωσε ο διοικητής της υπηρεσίας, Τζάρεντ Άιζακμαν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Τρίτη (30/6).

Η μπάλα θα μεταφερθεί μαζί με επιστημονικά όργανα από ένα ρομποτικό όχημα, στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τη δημιουργία τα επόμενα χρόνια μιας βάσης στην επιφάνεια της Σελήνης.

«Είναι αρκετά ελαφριά και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με αυτόν τον όγκο, οπότε όλα εξαρτώνται από την εθνική ανδρών στο ποδόσφαιρο», συμφώνησε ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, υπεύθυνος της NASA για το πρόγραμμα της σεληνιακής βάσης.

Και απευθυνόμενος στους παίκτες πρόσθεσε: «Καλή τύχη λοιπόν!».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 09:48
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