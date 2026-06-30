Μουντιάλ 2026: O Κίμιχ χαρακτήρισε «δίκαιο» τον αποκλεισμό της Εθνικής Γερμανίας – «Μας άξιζε»

Η κατακραυγή στην Γερμανία για τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Παραγουάη στους «32» του Μουντιάλ, έχει επικεντρωθεί στον προπονητή της.

Τα γερμανικά ΜΜΕ μιλούν για «έναν νέο εφιάλτη για το γερμανικό ποδόσφαιρο», σε μία τρίτη συνεχόμενη φορά που η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στους «16» της κορυφαίας δοργάνωσης (στις προηγούμενες δύο είχε μείνει εκτός νοκ άουτ στους ομίλους).

«Ένας ακόμη εφιάλτης για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Παραγουάη. Χάσαμε τρία πέναλτι», έγραψε η Bild στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας της, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία του Βάλντεμαρ Άντον, με τα χέρια στο κεφάλι του, να δείχνει απογοητευμένος.

Κίμιχ: Μόνο εμείς φταίμε, μας άξιζε να αποκλειστούμε

Ωστόσο, ο αρχηγός της ομάδας, Γιόσουα Κίμιχ, παραδέχτηκε στις δηλώσεις του πως οι μόνοι υπεύθυνοι για τον αποκλεισμό είναι οι ίδιοι οι παίκτες, χαρακτηρίζοντας «δίκαιο» τον αποκλεισμό της ομάδας.

«Νιώθω απαίσια. Δεν αντιμετωπίσαμε κανέναν αντίπαλο του κορυφαίου επιπέδου. Εκτός από τον πρώτο αγώνα (σ.σ. 7-1 απέναντι στο Κουρασάο), είχαμε μεγάλα προβλήματα με τρεις ομάδες που δεν είναι παγκόσμιας κλάσης. Αξίζαμε να αποκλειστούμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλαμε να κάνουμε περήφανους τους Γερμανούς. Όταν ήμουν παιδί, μεγάλωσα βλέποντας την εθνική ομάδα να φτάνει πάντα στα ημιτελικά και στους τελικούς. Θέλαμε να δώσουμε αυτό στους σημερινούς και στους μελλοντικούς πιτσιρικάδες. Το γεγονός ότι εξακολουθούμε να μην τα καταφέρνουμε είναι ατυχές. Ο κόσμος στην Γερμανία χρειάζεται κάτι για να νιώθει περηφάνια αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να του το δώσει η εθνική ομάδα. Εμείς πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και κανείς δεν μπορεί να βρει δικαιολογίες. Εμείς οι παίκτες είμαστε αυτοί που βγαίνουμε στο γήπεδο. Δεν φταίνε ο προπονητής, ο διαιτητής, τα ΜΜΕ ή ο αντίπαλος. Εμείς φταίξαμε», πρόσθεσε ο Κίμιχ καθώς πέρα από την κριτική στον Νάγκελσμαν, υπάρχει και οργή για το ακυρωθέν γκολ του Τα για επιθετικό φάουλ, σε μια φάση που ο τερματοφύλακας φάνηκε πως ήταν αυτός που τον χτύπησε, κάτι που αν είχε δει σωστά ο διαιτητής, τότε η Γερμανία θα ήταν στους «16». Ο αρχηγός της όμως δεν έψαξε δικαιολογίες και δεν έριξε αλλού τις ευθύνες πλην των ίδιων των ποδοσφαιριστών.

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