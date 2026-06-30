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30.06.2026 09:52

Μουντιάλ 2026: Στη μάχη των νοκ άουτ Γαλλία και Νορβηγία, λατινικό ντέρμπι Μεξικό – Εκουαδόρ

30.06.2026 09:52
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Μετά τις τρεις συναρπαστικές μάχες της χθεσινής ημέρας, η φάση των «32» του Μουντιάλ συνεχίζεται με άλλα τρία παιχνίδια.

Σε ένα από αυτά, αγωνίζεται η φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ, Γαλλία, κόντρα στην απρόβλεπτη Σουηδία.

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

Το πρώτο χρονικά ματς στις 20:00 θα γίνει στο Ντάλας όπου η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Οι σκανδιναβοί εμφανίζονται στο τουρνουά ως η ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη προχωρώντας μακριά όμως η Γαλλία στη φάση των ομίλων τους προσγείωσε στην πραγματικότητα. Από την άλλη, η Ακτή αν και πήγε με αρκετές αμφιβολίες για το αν μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς στην διοργάνωση, όχι μόνο πέρασε, αλλά μπορεί να κοντράρει στα ίσια τους Νορβηγούς, όπως έδειξε με την απόδοσή της.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στους «16» την Βραζιλία.

Γαλλία – Σουηδία

Η Γαλλία του Εμπαπέ, του Ντεμπελέ και του Ολίσε είναι το απόλυτο φαβορί του αγώνα, όμως οι Σουηδοί έχουν αποδειχθεί δύσκολος γρίφος στην διοργάνωση. Αν και στα προκριματικά ήταν τελευταίοι με δύο ισοπαλίες όλες κι όλες στον όμιλό τους, πέρασαν στο Μουντιάλ μέσω Nations League και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει καλές εμφανίσεις. Ομως στο γήπεδο της Νέας Υόρκης, όπου θα γίνει και ο τελικός, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα.

Ο νικητής στους «16» θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη που… τρέλανε χθες τον πλανήτη αφήνοντας εκτός την Γερμανία.

Μεξικό – Εκουαδόρ

Το ντέρμπι της αμερικανικής ηπείρου με τους Μεξικανούς να φιλοξενούν στην έδρα τους το Εκουαδόρ, το οποίο στη φάση των ομίλων είχε μία αλλοπρόσαλη εικόνα. Έχασε από την Ακτή Ελεφαντοστού, έμεινε στο 0-0 με την πιο αδύναμη ομάδα της διοργάνωσης, το Κουρασάο και κέρδισε την Γερμανία για να περάσει στην επόμενη φάση.

Ο νικητής από τον αγώνα αυτό, θα αντιμετωπίσει στην φάση των «16» τον νικητή από την αναμέτρηση της Αγγλίας με το Κονγκό που θα γίνει αύριο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα (φάση των «32»)

  • 20:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) /  ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Ντάλας)
  • 00:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) /  ΓΑΛΛΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ (Νέα Υόρκη)
  • 04:00 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ – ΕΚΟΥΑΔΟΡ (Πόλη του Μεξικού)

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