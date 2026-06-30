Μουντιάλ 2026: Άρχισαν τα όργανα – Εκτός διοργάνωσης Γερμανία και Ολλανδία, στα… χασομέρια πέρασε η Βραζιλία

Με δύο μεγάλες εκπλήξεις συνεχίστηκε ο γύρος των «32» στο Μουντιάλ του 2026 που διεξάγεται στη Βόρεια Αμερική, καθώς Γερμανία και Ολλανδία ήδη ετοιμάζουν βαλίτσες επιστροφής στην Ευρώπη, ενώ η Βραζιλία πέρασε διά πυρός και σιδήρου για να διασφαλίσει την πρόκριση στους «16».

Συγκεκριμένα:

Η «Σελεσάο» βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ την ψυχωμένη Ιαπωνία, ωστόσο, στο β’ ημίχρονο ο Κασεμίρο ισοφάρησε και στο τέλος και των καθυστερήσεων του αγώνα ο Μαρτινέλι πέτυχε το χρυσό γκολ που στέλνει τη Βραζιλία στον επόμενο γύρο. Πάντως, η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι τα βρήκε πολύ σκούρα με τους «σαμουράι», οι οποίοι φάνηκαν αποφασισμένοι να πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους και αν ήταν λίγο πιο αποτελεσματικοί ίσως να μιλούσαμε διαφορετικά σήμερα.

Λίγες ώρες αργότερα, στη Βοστώνη, η συμπαγής Παραγουάη έβαλε… δύσκολα στη Γερμανία. Οι νοτιοαμερικάνοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Ενσίσο και παρότι ισοφαρίστηκαν από γκολ του Χάβερτς στο 54ο λεπτό, κατόρθωσαν να στείλουν το παιχνίδι στην ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι, όπου ο Χιλ και η αστοχία των Γερμανών έφεραν το τελικό 4-3 και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις εξελίξεις στην «Νατσιοναλμανσάφτ», καθώς οι παίκτες και ο προπονητής Γιούλιαν Νάγκελσμαν δέχονται «πυρ ομαδόν» από τα γερμανικά ΜΜΕ.

Τέλος, για να συμπληρωθεί το… τρίο της χαράς, η Ολλανδία ετοιμάζει βαλίτσες επιστροφής, καθώς μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα με το Μαρόκο στο Μοντερέι του Μεξικού, ηττήθηκε από τους βορειοαφρικανούς με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Η Ολλανδία προηγήθηκε στο 72 με τον Χάκπο, ωστόσο, ο Ίσα Ντιόπ ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και μετά από μια άγονη παράταση, το Μαρόκο πήρε το εισιτήριο για τους «16».

Διαβάστε επίσης

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Έλμιν Ράστοντερ

Γουίμπλεντον: Κυριαρχική πρεμιέρα για τον Τσιτσιπά, 3-0 σετ τον Γκαστόν

Μουντιάλ 2026: Ο αρχηγός του Πράσινου Ακρωτηρίου κατηγορείται για βιασμό