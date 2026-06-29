Ο αρχηγός του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Μουντιάλ, Ράιαν Μέντες, κατηγορείται για βιασμό από γυναίκα που είχε προσληφθεί ως μεταφράστρια της ομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ.

Η καταγγελία σε βάρος του Ράιαν Μέντες

Ο 36χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στα τρία παιχνίδια του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Μουντιάλ, φέρεται να κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε Βραζιλιάνα γυναίκα που είχε προσληφθεί ως μεταφράστρια της ομάδας, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Νέα Ζηλανδία για αγώνα τον περασμένο Μάρτιο.

Την υπόθεση έφερε στη δημοσιότητα το βραζιλιάνικο μέσο Globo.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, η γυναίκα υποστηρίζει ότι απευθύνθηκε σε τουλάχιστον τρεις αξιωματούχους των ποδοσφαιρικών αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση.

Έρευνα από την αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από την αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Αρχές έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας ξενοδοχείου στο Όκλαντ και αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, πριν αποφασίσουν αν θα απαγγείλουν κατηγορίες σε βάρος του Μέντες.

Η καταγγελία είχε αναφερθεί από μέσα ενημέρωσης της Νέας Ζηλανδίας τον προηγούμενο μήνα, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί τότε το όνομα του ποδοσφαιριστή. Είχε γίνει γνωστό μόνο ότι επρόκειτο για παίκτη της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Τι αναφέρει η γυναίκα στην κατάθεσή της

Σύμφωνα με την κατάθεσή της στην αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας, η γυναίκα είχε προσληφθεί από την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου για τους αγώνες της στο FIFA Series στη Νέα Ζηλανδία.

Μετά τον πρώτο αγώνα με τη Χιλή, όπως υποστηρίζει, προσκλήθηκε σε συνάντηση σε ένα από τα δωμάτια που είχαν κρατηθεί για την εθνική ομάδα στο ξενοδοχείο.

Όταν κατάλαβε ότι δεν χρειαζόταν για μετάφραση και ότι επρόκειτο για κοινωνική συγκέντρωση, επέστρεψε στο δωμάτιό της.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ίδια, άκουσε χτύπημα στην πόρτα. Όταν άνοιξε, ο Μέντες φέρεται να μπήκε με τη βία στο δωμάτιό της, να την έπνιξε, να τη γρονθοκόπησε και να τη δάγκωσε, προτού τη βιάσει.

Η γυναίκα παρέδωσε στην αστυνομία φωτογραφίες από τραύματα στο στόμα, τον λαιμό, το πόδι και το πλευρό της.

Δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες ο Μέντες

Ο Ράιαν Μέντες, αρχηγός της ομάδας που έγραψε ιστορία καθώς το Πράσινο Ακρωτήριο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε στη νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ, δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής στις κατηγορίες.

Η ανακοίνωση της FIFA

Η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις Αρχές της Νέας Ζηλανδίας και ότι αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σοβαρά» κάθε καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ωστόσο, η FIFA σημείωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις καταγγελίες ούτε να επιβεβαιώσει αν υπάρχουν έρευνες σε εξέλιξη.

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