Σάλος στην Ισπανία με τον Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης: Ζητούσε ρατσιστικά μηνύματα από γυναίκα για να… αυτοϊκανοποιηθεί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Απόλυτος διασυρμός για τον Ματέο Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς ερευνάται για… ροζ και παράλληλα ρατσιστικό σκάνδαλο.
Ο Ιταλός αμυντικός κατηγορείται από γυναίκα πίσω στην πατρίδα του, ότι την πλήρωνε για να του στέλνει φωνητικά μηνύματα με ακραία ρατσιστικό περιεχόμενο κατά μειονοτήτων και μαύρων με σκοπό να… αυτοϊκανοποιείται.
Η γυναίκα αυτή δεν έμεινε απλά στις δηλώσεις, αλλά έδωσε στη δημοσιότητα τα φωνητικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυό τους μέσω του Instagram, τα οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον 23χρονο αμυντικό των Ροχιμπλάνκος.
Η εν λόγω γυναίκα μάλιστα αποκάλυψε πως τής έδινε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να τα προφέρει όσα έλεγε.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στην Ισπανία και την Ιταλία, όπως είναι λογικό και αναμένεται η αντίδραση της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Διαβάστε επίσης
Μουντιάλ 2026: Βραζιλία, Γερμανία και Ολλανδία μπαίνουν στη μάχη των νοκ άουτ
Το Μουντιάλ… παχαίνει: Γιατί οι αγώνες μας κάνουν να τρώμε περισσότερο, να πίνουμε και να κολλάμε στον καναπέ
Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στον Πειραιά με 8,39μ. (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.