search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 11:43
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 11:10

Σάλος στην Ισπανία με τον Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης: Ζητούσε ρατσιστικά μηνύματα από γυναίκα για να… αυτοϊκανοποιηθεί

29.06.2026 11:10
ruggeri

Απόλυτος διασυρμός για τον Ματέο Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς ερευνάται για… ροζ και παράλληλα ρατσιστικό σκάνδαλο.

Ο Ιταλός αμυντικός κατηγορείται από γυναίκα πίσω στην πατρίδα του, ότι την πλήρωνε για να του στέλνει φωνητικά μηνύματα με ακραία ρατσιστικό περιεχόμενο κατά μειονοτήτων και μαύρων με σκοπό να… αυτοϊκανοποιείται.

Η γυναίκα αυτή δεν έμεινε απλά στις δηλώσεις, αλλά έδωσε στη δημοσιότητα τα φωνητικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυό τους μέσω του Instagram, τα οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον 23χρονο αμυντικό των Ροχιμπλάνκος.

Η εν λόγω γυναίκα μάλιστα αποκάλυψε πως τής έδινε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να τα προφέρει όσα έλεγε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στην Ισπανία και την Ιταλία, όπως είναι λογικό και αναμένεται η αντίδραση της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Διαβάστε επίσης

Μουντιάλ 2026: Βραζιλία, Γερμανία και Ολλανδία μπαίνουν στη μάχη των νοκ άουτ

Το Μουντιάλ… παχαίνει: Γιατί οι αγώνες μας κάνουν να τρώμε περισσότερο, να πίνουμε και να κολλάμε στον καναπέ

Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στον Πειραιά με 8,39μ. (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Lance- Schroyer-ice-2
ΚΟΣΜΟΣ

Lance Schroyer: Ποιος είναι ο πρώην αστυνομικός που θέλει ο Τραμπ για επικεφαλής της ICE

adonis_androulakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης – Με Γερουλάνο ή Διαμαντοπούλου θα ήταν αλλιώς τα πράγματα

athina-oikonomakoy-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Πρώτες δηλώσεις μετά τους όρκους αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι ευτυχισμένη» (Video)

messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μέσι τον… νου σου – Γκανέζος «μάγος» προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το Πράσινο Ακρωτήρι (video)

igoumenitsa-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ – Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

karystianoy kasselakis tzakri tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Το «χαρτί» των παροχών και η δεξαμενή ΠΑΣΟΚ, η πτώση της Καρυστιανού και ο Σαμαράς, το διαζύγιο Κασσελάκη – Τζάκρη και οι διορθώσεις της ΕΛΑΣ  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 11:43
Lance- Schroyer-ice-2
ΚΟΣΜΟΣ

Lance Schroyer: Ποιος είναι ο πρώην αστυνομικός που θέλει ο Τραμπ για επικεφαλής της ICE

adonis_androulakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης – Με Γερουλάνο ή Διαμαντοπούλου θα ήταν αλλιώς τα πράγματα

athina-oikonomakoy-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Πρώτες δηλώσεις μετά τους όρκους αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι ευτυχισμένη» (Video)

1 / 3