Σάλος στην Ισπανία με τον Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης: Ζητούσε ρατσιστικά μηνύματα από γυναίκα για να… αυτοϊκανοποιηθεί

Απόλυτος διασυρμός για τον Ματέο Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς ερευνάται για… ροζ και παράλληλα ρατσιστικό σκάνδαλο.

Ο Ιταλός αμυντικός κατηγορείται από γυναίκα πίσω στην πατρίδα του, ότι την πλήρωνε για να του στέλνει φωνητικά μηνύματα με ακραία ρατσιστικό περιεχόμενο κατά μειονοτήτων και μαύρων με σκοπό να… αυτοϊκανοποιείται.

Η γυναίκα αυτή δεν έμεινε απλά στις δηλώσεις, αλλά έδωσε στη δημοσιότητα τα φωνητικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυό τους μέσω του Instagram, τα οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον 23χρονο αμυντικό των Ροχιμπλάνκος.

Η εν λόγω γυναίκα μάλιστα αποκάλυψε πως τής έδινε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να τα προφέρει όσα έλεγε.

🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: An Italian woman has revealed horrifying DMs from Atletico Madrid player Matteo Ruggeri.



• The video shows Ruggeri paying women to send him blasphemous and racist voice messages insulting Black people and other minorities in a sensual voice.



• He then… pic.twitter.com/I69FVRka8S — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 29, 2026

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στην Ισπανία και την Ιταλία, όπως είναι λογικό και αναμένεται η αντίδραση της Ατλέτικο Μαδρίτης.

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