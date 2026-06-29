Μουντιάλ 2026: Βραζιλία, Γερμανία και Ολλανδία μπαίνουν στη μάχη των νοκ άουτ

Μετά την επεισοδιακή πρόκριση του Καναδά στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σήμερα ρίχνονται στη μάχη των νοκ άουτ αγώνων τρεις από τους «μεγάλους» της διοργάνωσης.

Στις 8 το απόγευμα η Βραζιλία καλείται να αντιμετωπίσει το… υψηλό εμπόδιο της Ιαπωνίας, καθώς οι Ασιάτες έχουν αποδειχθεί πολύ σκληρά καρύδια μέχρι στιγμής, ενώ και οι δύο ομάδες είχαν τα ίδια αποτελέσματα (δύο νίκες και μια ισοπαλία) στην προηγούμενη φάση. Βέβαια, η «Σελεσάο» αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά οι «Σαμουράι» έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες εκπλήξεις.

Στις 11:30 το βράδυ, η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη, σε ένα θεωρητικά πιο εύκολο ματς από αυτό της Βραζιλίας. Τα «πάντσερ» καθάρισαν από νωρίς την πρόκριση στους 32 και φάνηκαν να κρατούν δυνάμεις στον τελευταίο αγώνα του ομίλου, ενώ οι Νοτιοαμερικανοί διακρίνονται μεν από σταθερότητα, αλλά όχι από κάποια τρομερή ποιότητα. Οι εκτιμήσεις λένε ότι αν οι κρίσιμοι παίκτες της Γερμανίας (Νόιερ, Κίμιχ, Βιρτς και Μουσιάλα) πιάσουν υψηλή απόδοση, η «Νατσιοναλμανσάφτ» δεν θα έχει πρόβλημα.

Τέλος, στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία καλείται να αντιμετωπίσει το Μαρόκο το οποίο έχει πραγματοποιήσει πολύ καλή πορεία ως τώρα και δείχνει να μην φοβάται να κοιτάξει κατάματα τον οιοδήποτε αντίπαλο (το 1-1 με τη Βραζιλία λέει πολλά…). Οι «Οράνιε» ανέβασαν απόδοση μετά το 2-2 με τους Ιάπωνες και, όπως σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, στοχεύουν ψηλά.

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