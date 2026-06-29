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29.06.2026 11:22

Μουντιάλ 2026: Μέσι τον… νου σου – Γκανέζος «μάγος» προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το Πράσινο Ακρωτήρι (video)

29.06.2026 11:22
messi

Με τον Καναδά να νικάει στις καθυστερήσεις τη Νότια Αφρική και να παίρνει την πρόκριση, ξεκίνησε χθες (28/6) η νοκ άουτ φάση των «32» στο Μουντιάλ 2026.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα του ερχόμενου Σαββάτου (4/7) στις 01:00 το Πράσινο Ακρωτήρι των Βοζίνια, Σεμέδο και Γκάρι Ροντρίγκες, το οποίο έγραψε ιστορία με την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Σχεδόν ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θεωρεί σίγουρη την πρόκριση της «αλμπισελέστε» στις «16» καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Υπάρχει όμως κάποιος – έκτος βέβαια από τους οπαδούς του Πράσινου Ακρωτηρίου – που έχει… άλλη άποψη.

Για τον Γκανέζο «μάγο» Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ ο λόγος, ο οποίος έκανε την πρόβλεψη πως το Πράσινο Ακρωτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή και θα της «κλέψει» το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

«Το Πράσινο Ακρωτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή από το Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε χαρακτηριστικά ο… αθεόφοβος.

Ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ απασχόλησε το κοινό για πρώτη φορά στον αγώνας της Αγγλίας με τη Γκάνα.

Τότε, ο «μάγος» ισχυρίστηκε πως έριξε… κατάρα στον Χάρι Κέιν, προκειμένου να μη σκοράρει, όπως και έγινε.

Μετά τη λήξη, ο Μπόνσαμ δήλωσε πως πήρε πίσω τα μάγια, με τον Άγγλο να βρίσκει δίχτυα στο επόμενο παιχνίδι, κόντρα στον Παναμά.

Μένει να δούμε αν θα «δουλέψουν» και τώρα τα μαγικά του Γκανέζου και αν το Πράσινο Ακρωτήρι κάνει την έκπληξη, θα οφείλει μέρος της επιτυχίας στον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ.

Πέρα από την πλάκα, ποδόσφαιρο είναι, όλα είναι πιθανά

Σίγουρα πάντως θα χρειαστεί ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ να κάνει αντίστοιχα μάγια και στον Μέσι.

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