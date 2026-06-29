Μουντιάλ 2026: Βραζιλία – Ιαπωνία 0-1 – Live η μάχη στο Χιούστον για μια θέση στους «16»

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Δεύτερη ημέρα των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 με την Βραζιλία να παίζει με την Ιαπωνία στο Χιούστον, για μια θέση στους «16».
Η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι τερμάτισε 1η στον όμιλο της με 7 βαθμούς, ενώ από την άλλη η Ιαπωνία ήταν 2η στον όμιλό της με 7 βαθμούς.
Live η εξέλιξη του σκορ:
Σκολ η Ιαπωνία στο 29′: Ο Σάνο κλέβει στο κέντρο διασχίζει μισό γήπεδο και με σουτ νικά τον Άλισον για το 0-1
1′ Σέντρα στο ματς
Οι ενδεκάδες
Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντόουγκλας Σάντος, Καζεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Λούκας Πακετά, Ράγιαν, Κούνια, Βίνι
Ιαπωνία: Σουζούκι, Τομιγιάσου, Τανιγκούτσι, Χιρόκι Ίτο, Ντόαν, Σάνο, Καμάντα, Νακαμούρα, Μαέντα, Ζούνια Ίτο, Ουέντα
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