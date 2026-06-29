Μουντιάλ 2026: Βραζιλία – Ιαπωνία 0-1 – Live η μάχη στο Χιούστον για μια θέση στους «16»

Δεύτερη ημέρα των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 με την Βραζιλία να παίζει με την Ιαπωνία στο Χιούστον, για μια θέση στους «16».

Η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι τερμάτισε 1η στον όμιλο της με 7 βαθμούς, ενώ από την άλλη η Ιαπωνία ήταν 2η στον όμιλό της με 7 βαθμούς.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Σκολ η Ιαπωνία στο 29′: Ο Σάνο κλέβει στο κέντρο διασχίζει μισό γήπεδο και με σουτ νικά τον Άλισον για το 0-1

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντόουγκλας Σάντος, Καζεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Λούκας Πακετά, Ράγιαν, Κούνια, Βίνι

Ιαπωνία: Σουζούκι, Τομιγιάσου, Τανιγκούτσι, Χιρόκι Ίτο, Ντόαν, Σάνο, Καμάντα, Νακαμούρα, Μαέντα, Ζούνια Ίτο, Ουέντα

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