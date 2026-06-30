Μουντιαλ 2026: «Συντριβή» για τη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό: «Ντροπή», «ταπείνωση» και αμφισβήτηση για τον Νάγκελσμαν

Έντονη κριτική από τα γερμανικά ΜΜΕ στην εθνική Γερμανίας, περιγράφοντας τον αποκλεισμό στα πέναλτι από την Παραγουάη, ως «έναν νέο εφιάλτη για το γερμανικό ποδόσφαιρο», σε μία τρίτη συνεχόμενη φορά που η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στους «16» της κορυφαίας δοργάνωσης.

«Ένας ακόμη εφιάλτης για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Παραγουάη. Χάσαμε τρία πέναλτι», έγραψε η Bild στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας της, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία του Βάλντεμαρ Άντον, με τα χέρια στο κεφάλι του, να δείχνει απογοητευμένος.

Η εφημερίδα βαθμολόγησε τον προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν 6 (τη χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία στο γερμανικό σύστημα).

Η Bild περιέγραψε την εμφάνιση ως «καταστροφική» και την περιέγραψε ως «έναν εντελώς μη αγώνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα», με τη γερμανική ομάδα να είναι «αργή, βαρετή και ληθαργική».

Η Süddeutsche Zeitung, η μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα του Μονάχου, επανέλαβε αυτό το συναίσθημα, με τίτλο «την τελευταία ταπείνωση».

«Ο αγώνας έμοιαζε σαν κάποιος να είχε πατήσει το κουμπί αργής κίνησης. Η Γερμανία, η οποία δεν έχει κάνει ούτε μια πειστική εμφάνιση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη συντριβή με 7-1 επί του μικρού Κουρασάο, τώρα επιστρέφει σπίτι με ένα απολύτως άξιο εισιτήριο επιστροφής», προσθέτει η Süddeutsche Zeitung.

Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια το 1954, το 1974, το 1990 και το 2014, η Γερμανία έχει υποστεί τρία συνεχόμενα φιάσκο σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, μένοντας εκτός στη φάση των ομίλων το 2018 και το 2022 και στη φάση των «32» το 2024.

Η τελευταία εμφάνιση της «Mannschaft» σε ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης ήταν στον ημιτελικό του Euro 2016, όπου έχασε από τη Γαλλία.

Για το Kicker, η ήττα της Γερμανίας εναντίον της Παραγουάης αποτελεί «μια παραδοχή αποτυχίας για το γερμανικό ποδόσφαιρο και για τον Νάγκελσμαν», τον προπονητή της εθνικής ομάδας που ανέλαβε το φθινόπωρο του 2023 και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, και ο οποίος «δεν κατάφερε να διοχετεύσει και να αναπτύξει τα δυνατά σημεία της ομάδας του».

«Για τρίτη συνεχόμενη φορά, η εθνική ομάδα της Γερμανίας δεν κατάφερε να φτάσει στους «16» ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή είναι μια παραδοχή αποτυχίας και απόδειξη ότι η Γερμανία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι λόγοι είναι πολυάριθμοι και θα ήταν πολύ απλοϊκό να αποδώσουμε την αποκλειστική ευθύνη για αυτήν την αποτυχία στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν», υποστηρίζει το Kicker στην ιστοσελίδα του.

«Εναντίον της Παραγουάης, η Γερμανία βίωσε ένα εφιαλτικό τέλος σε ένα τουρνουά στο οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ πραγματικά», σημειώνει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, αμφισβητώντας επίσης το μέλλον του προπονητή της εθνικής ομάδας.

«Μήπως η θητεία του Νάγκελσμαν ως προπονητή της εθνικής ομάδας τελειώνει τώρα εκεί που ξεκίνησε;» αναρωτήθηκε, με τον Νάγκελσμαν να έχει τους πρώτους του αγώνες ως προπονητής της Γερμανίας στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2023.

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