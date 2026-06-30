Μουντιάλ 2026: Γερμανία – Παραγουάη 1-1 – Στα πέναλτι θα κριθεί μια θέση στους «16»

H Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη στο Boston Stadium της Βοστώνης για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δυο τους θα κοντραριστούν για μια θέση στους «16», με τον νικητή να αντιμετωπίζει ύστερα τον αντίστοιχο νικητή του ζευγαριού Γαλλία – Σουηδία

Η Γερμανία τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου της απέναντι σε Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Κουρασάο. Η Παραγουάη από την πλευρά της τερμάτισε στην τρίτη θέση σε όμιλο με ΗΠΑ, Αυστραλία και Τουρκία, αφήνοντας τους Τούρκους στην τελευταία θέση του γκρουπ

Live η εξέλιξη του αγώνα

Τα πέναλτι

Χάβερτς δεν μπορει να νικήσει τον Χιλ 0-0

Μαουρίσιο στη δεξιά γωνία του Νόιερ 1-0 η Παραγουάη

Κίμιχ στην αριστερή γωνία του Χιλ και 1-1 η Γερμανία

Λήξη και παράτασης με το 1-1 να παραμένει και τις δύο ομάδες να οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι

102΄ Γκολ η Γερμανία με τον Τζόναθαν Τα με κεφαλιά να κάνει το 2-1. Γίνεται έλεγχος στο VAR και το γκολ δεν μετράει για επιθετικό φάουλ του Άντον στον τερματοφύλακα της Παραγουάης, οπότε το 1-1 παραμένει.

Λήξη κανονικής διάρκειας Γερμανία – Παραγουάη 1-1 – Ακολουθεί παράταση

54΄ Γκολ για την Γερμανία που ισοφαρίζει σε 1-1 με κεφαλιά του Χάβερτς

42΄ Γκολ για την Παραγουάη με τον Χούλιο Ενσίσο να κάνει το 1-0

1΄ Έναρξη αγώνα

Οι ενδεκάδες

Παραγουάη: Χιλ, Κάσερες, Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο, Κούμπας, Μομπαντίγια, Γκαλάρθα, Ενσίσο, Αλμιρόν, Άβαλος

Γερμανία: Νόιερ, Κίμιχ, Ρούντιγκερ, Τα, Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς, Βιρτς, Ουντάβ, Σανέ, Χάβερτς

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