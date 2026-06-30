Ολυμπιακός: Ξανά στα «ερυθρόλευκα» ο Νταβίντ Κάρμο (video)

Τη φανέλα του Ολυμπιακού μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα φορέσει ξανά ο Νταβίντ Κάρμο, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει σήμερα (30/6) το πρωί και επίσημα την απόκτηση του.

Ο 27χρονος διεθνής με την Ανγκόλα κεντρικός αμυντικός, μαζί με τους Ρέτσο και Πιρόλα, δημιουργεί μία πολύ ισχυρή τριάδα για το κέντρο της άμυνας του Μεντιλίμπαρ.

Συγκεκριμένα, ο γεννημένος στην Πορτογαλία άσος αγωνίστηκε στους Πειραιώτες από τον Ιανουάριο έως το καλοκαίρι του 2024, με τη μορφή του δανεισμού από την Πόρτο, και στη συνέχεια τη σεζόν 2024-25, ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Με τον Ολυμπιακό ο Κάρμο, εκτός από το Conference, πανηγύρισε το 2025 και το νταμπλ της ομάδας στην επέτειο των 100 χρόνων.

Την φετινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της ισπανικής Οβιέδο, με την οποία κατέγραψε 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με απολογισμό ένα γκολ.

«Η ιστορία συνεχίζεται. Ο Νταβίντ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό», ανέφερε η ανάρτηση της ομάδας του Πειραιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19/7/1999 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Real Oviedo τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στη LaLiga.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο πρώτο του πέρασμα από τον Θρύλο, το δεύτερο μισό της σεζόν 2023-2024, ήταν βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.

Νταβίντ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».

«Ανυπομονώ να κερδίσουμε και άλλους τίτλους»

Ο Ανγκολέζος αμυντικός έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην επιστροφή του στα «ερυθρόλευκα», ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του που γύρισε στον Πειραιά και δήλωσε πως ανυπομονεί να κερδίσει και πάλι τίτλους με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα λόγια του Κάρμο:

«Είναι πολύ συναρπαστικό για εμένα που επέστρεψα. Από τότε που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, εγώ και η οικογένειά μου επιθυμούσαμε να έρθουμε εδώ.

Μόλις μου τηλεφώνησαν ήμουν πολύ χαρούμενος. Νιώθω πολύ έτοιμος και είμαι σε καλή πνευματική κατάσταση για να τιμήσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μου έδωσαν οι φίλαθλοι και οι άνθρωποι του συλλόγου.

🔴⚪️🗣️ Οι δηλώσεις του Νταβίντ Κάρμο στο Olympiacos TV! / Carmo’s statements on Olympiacos TV! pic.twitter.com/W0xQm9jAIC — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 30, 2026

Εδώ είναι ξεκάθαρα το μέρος όπου νιώθω ευτυχισμένος να παίζω και να τα απολαμβάνω, όπως όταν ξεκίνησα να παίζω ως παιδί. Όλα έρχονται φυσικά, μοίαζει σαν να είναι γραφτό.

Μου αρέσουν όλα, μου αρέσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στον σύλλογο, οι γυμναστές, οι προπονητές και νομίζω πως μπορώ να είμαι ο καλύτερός μου εαυτός.

Μου έλειψε το πάθος που έχουν οι οπαδοί εδώ, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Δεν έχω ξαναπαίξει σε γήπεδο με τέτοια ατμόσφαιρα και ανυπομονώ να το νιώσω ξανά.

Όταν είπα ότι επιστρέφω έτοιμος και δυνατός πνευματικά, είναι επειδή πέρασα μια δύσκολη χρονιά, αλλά ωρίμασα πολύ και έχω φτάσει σε ένα σημείο που μπορώ να εκπροσωπήσω τον Ολυμπιακό με τον καλύτερο τρόπο, να τιμήσω τον σύλλογο και να δώσω τον σεβασμό που αξίζουν οι άνθρωποι εδώ.

Είναι καταπληκτικό να εκπροσωπώ τον Ολυμπιακό. Είχα την τύχη να βρίσκομαι εδώ για 1,5 χρόνο όπου κατακτήσαμε μεγάλους τίτλους. Ο τρόπος που πανηγυρίσαμε έδειξε όλη την δουλειά που κάναμε και ο τρόπος που τελειώσαμε τη χρονιά έδωσε στους φιλάθλους λόγο να πανηγυρίσουν, να απολαύσουν και να είναι περήφανοι, ήταν ό,τι καλύτερο. Ανυπομονώ να βοηθήσω να κερδίσουμε και άλλους τίτλους.

Για εμένα το πιο σημαντικό και αυτό για το οποίο δεσμεύομαι είναι ότι θα δώσω τις καλύτερες δυνάμεις μου κάθε μέρα, στους αγώνες και στις προπονήσεις και όταν δεν παίζω θα είμαι εκεί για την ομάδα. Γιατί όπως είπα και πριν, οι νίκες και οι ήττες σε αυτόν τον σύλλογο με κάνουν να νιώθω μέλος αυτής της οικογένειας και θα είμαι εδώ για τα καλά και τα άσχημα. Αυτό δεσμεύομαι ότι θα δώσω εδώ».

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