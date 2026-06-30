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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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30.06.2026 09:53

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

30.06.2026 09:53
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(Σε ώρες Ελλάδος)

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
20:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ —— ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ) — ΓΑΛΛΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ
04:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ —— ΜΕΞΙΚΟ – ΕΚΟΥΑΔΟΡ
19:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ —- ΑΓΓΛΙΑ – ΚΟΝΓΚΟ
23:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ —– ΒΕΛΓΙΟ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ —– ΗΠΑ – ΒΟΣΝΙΑ
22:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ — ΙΣΠΑΝΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
02:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ — ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ
06:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ —- ΕΛΒΕΤΙΑ – ΑΛΓΕΡΙΑ
21:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ ——- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
01:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ —— ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
04:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ —– ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΚΑΝΑ
20:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

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ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
22:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ
19:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
23:00 Α’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ
04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

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ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ
22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

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