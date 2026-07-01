Γαλλία και Μεξικό επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί και προκρίθηκαν στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Σουηδίας (3-0) και του Ισημερινού (2-0) αντίστοιχα. Μαζί τους και η Νορβηγία του Χάαλαντ, η οποία νίκησε δύσκολα με 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού.

Στην επόμενη φάση, η παρέα των Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη στις 5/7, ενώ οι «οικοδεσπότες» Μεξικανοί στις6/7 την ομάδα που θα προκριθεί από την αναμέτρηση Αγγλία-Λ.Δ. Κονγκό. Τέλος, οι «Βίκινγκς» έκλεισαν ραντεβού για το βράδυ της Κυριακής (5/7, 23:00) με τη Βραζιλία.

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Επίδειξη δύναμης από την Γαλλία, 3-0 την Σουηδία

Αποδίδοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας, επικράτησε άνετα της Σουηδίας με 3-0 και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026

Το πρώτο 25λεπτο της αναμέτρησης, που διεξήχθη στο Νιού Τζέρσεϊ, είχε αναγνωριστικό χαρακτήρα, καθώς οι Σουηδοί κράτησαν τους «πετεινούς» μακρυά από την εστία του Ζέτερστρομ. Ομως κάπου εκεί, οι παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάμπ «ανέβασαν στροφές» και κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 32ο λεπτό ο Εμπαπέ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση από τα αριστερά, αλλά το σουτ που επιχείρησε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Σουηδού τερματοφύλακα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε μία από τις πιό εντυπωσιακές φάσεις στο Μουντιάλ 2026. Ο Ολίσε έγινε δέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και μ’ ένα εκπληκτικό «βολ πλανέ» ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει το πιό όμορφο γκολ στην διοργάνωση, όμως η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Ζέτερστρομ και στρώθηκε ιδανικά στον Ντεμπελέ, ο οποίος από κοντά την έστειλε λίγο πάνω από την σουηδική εστία.

Η πίεση των «τρικολόρ» συνεχίσθηκε με αμείωτο ρυθμό και στο 45ο λεπτό, ο Εμπαπέ με μία από τις χαρακτηριστικές κινήσεις του, μπήκε στην περιοχή της Σουηδίας από τα αριστερά και αφού απέφυγε όποιον αμυντικό βρέθηκε στον δρόμο του, έστειλε την μπάλα ν’ αναπαυθεί στην αριστερή γωνία του Ζέτερστρομ, δίνοντας προβάδισμα στην εθνική Γαλλίας και σκοράροντας το 17ο γκολ του σε Μουντιάλ.

Οι Γάλλοι μπήκαν στο γήπεδο μετά την ανάπαυλα, με… κεκτημένη ταχύτητα και στο 52ο λεπτό, απέδειξαν για ακόμη μία φορά, γιατί είναι μία από τις καλύτερες εθνικές ομάδες στην υφήλιο τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Τσουαμενί πήρε την μπάλα στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής και με κάθετη πάσα βρήκε τον Ολίσε, ο οποίος λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή με επίσης κάθετη πάσα βρήκε σε θέση βολής τον Μπαρκολά, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά και έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους «τρικολόρ».

Στην συνέχεια, ο ρυθμός του αγώνα «έπεσε» με τους Γάλλους να παραμένουν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο και στο 74ο λεπτό να φθάνουν σ’ ένα τρίτο γκολ. Ο Ολίσε πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και με ακόμη μία εξαιρετική κάθετη πάσα, έδωσε έτοιμο γκολ στον Εμπαπέ, ο οποίος πλάσαρε στην απέναντι γωνία του Ζέτερστρομ και σκόραρε για 18η φορά σε Μουντιάλ.

Στην τελευταία (88ο λεπτό) αξιόλογη φάση της αναμέτρησης, ο Γκιόκερες πλάσαρε μέσα από την περιοχή, όμως ο Μενιάν απέκρουσε την μπάλα.

Οι «πετεινοί» πραγματοποίησαν την καλύτερη εμφάνιση τους στην διοργάνωση, απέναντι μάλιστα σ΄έναν ισχυρό αντίπαλο και έστειλαν μήνυμα προς τους συνδιεκδικητές του τροπαίου, ότι είναι αποφασισμένοι να ξαναπάρουν τα «σκήπτρα» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Στους «16» και το Μεξικό, 2-0 τον Ισημερινό

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η εθνική ομάδα του Μεξικού, νίκησε στο θρυλικό «Αζτέκα» τον Ισημερινό με 2-0 και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ.

Οι «οικοδεσπότες» μπήκαν πολύ δυνατά στο γήπεδο και στο 22ο λεπτό η πίεση των Μεξικανών «καρποφόρησε», όταν με την τρίτη εξαιρετική ασίστ του στην διοργάνωση, ο Αλβαράδο έδωσε την μπάλα στον Κινιόνες, ο οποίος άρχισε μία εντυπωσιακή κούρσα από το ύψος του κέντρου και αφού μπήκε στην περιοχή «εκτέλεσε» με ένα εντυπωσιακό σουτ τον Γκαλίντες, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ στο τουρνουά.

Με τον «αέρα» που τους έδωσε το προβάδισμα στο σκορ, οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους και στο 31ο λεπτό έφτασαν στο 2-0.

Ο Κινιόνες με τον Ραούλ Χιμένες έπαιξαν το «1-2» με τον έμπειρο επιθετικό να παίρνει την μπάλα και από το ύψος της περιοχής να μην αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα του Ισημερινού.

Στο δεύτερο 45λεπτο τίποτα δεν άλλαξε και το Μεξικό πέρασε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ινκαπιέ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, επειδή είχε «λογομαχία» με τον Σαντιάγκο Χιμένες.

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες βρέθηκε στην αρχική 11άδα που παρέταξε ο Αγκίρε, ενώ ο μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα ήταν στον πάγκο για τους Μεξικανούς και αντικατέστησε στο 79ο λεπτό τον Κινιόνες.

Σημειώνεται, ότι ο αγώνας άρχισε με καθυστέρηση μίας ώρας (05:00 ώρα Ελλάδας), λόγω έντονης βροχόπτωσης.

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