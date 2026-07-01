Ο ήρωας της Παραγουάης που αναγκάστηκε να πουλήσει τα πάντα όταν γεννήθηκε ο γιος του

Ο Ορλάντο Γκιλ συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία του, καθώς αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της Παραγουάης στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Γερμανία τη Δευτέρα.

Ο τερματοφύλακας ύψους 1,98 μ. απέκρουσε δύο εκτελέσεις πέναλτι, χαρίζοντας στην εθνική του ομάδα μόλις τη δεύτερη πρόκριση σε νοκ άουτ αγώνα στην ιστορία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φήμη του.

Ο 26χρονος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της διοργάνωσης, αν και μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 είχε καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών με σύλλογο.

Κι όμως, σύμφωνα με το BBC, πριν από λιγότερο από τέσσερα χρόνια, όταν ο γιος του γεννήθηκε πρόωρα, αναγκάστηκε να πουλήσει ακόμη και τον αγωνιστικό του εξοπλισμό για να μπορέσει να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, καθώς, όπως περιέγραψε η σύζυγός του, «δεν είχαν τίποτα».

Ο Γκιλ αγωνίστηκε στις ακαδημίες των παραγουανών συλλόγων Club 13 de Junio και CS San Lorenzo, ενώ στις αρχές του 2019 συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Παραγουάης για το Πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής Κ20.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Σαν Λορέντσο τον Σεπτέμβριο του 2020, όμως είχε προλάβει να αγωνιστεί μόλις δύο φορές όταν η σύζυγός του, Μελίσα Άβαλος, με την οποία παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2021, έμεινε έγκυος το 2022.

Ο γιος τους αναμενόταν να γεννηθεί στις 31 Δεκεμβρίου, όμως προβλήματα υγείας οδήγησαν τη Μελίσα σε νοσηλεία στις 30 Νοεμβρίου και οι γιατροί προχώρησαν σε πρόκληση τοκετού στις 7 Δεκεμβρίου.

Τελικά, ο μικρός Λαουτάρο γεννήθηκε μία ημέρα αργότερα, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που ανάγκασαν τη μητέρα του να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών.

Η οικογένεια κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι πριν από τα Χριστούγεννα, όμως, όπως έγραψε η Μελίσα στο Instagram πέρυσι, «δεν είχαμε τίποτα και ο Ορλάντο πουλούσε τον εξοπλισμό του συλλόγου του για να καλύψει τα έξοδα».

«Ο γιος μας πάλεψε για τη ζωή του και ο πατέρας του ήταν συνεχώς δίπλα του. Έδωσε τα πάντα, πούλησε τα πάντα: τα ρούχα του, τα αθλητικά του παπούτσια, ακόμη και τη φανέλα της εθνικής ομάδας Κ20, την οποία δεν μπόρεσε να κρατήσει ως ενθύμιο».

Η μεταγραφή στην Αργεντινή που άλλαξε τη ζωή του

Περίπου έναν χρόνο μετά τη γέννηση του γιου του, και ενώ εξακολουθούσε να έχει μόλις δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ο Γκιλ πήρε την ευκαιρία που έμελλε να αλλάξει τη ζωή του.

Η Σαν Λορέντσο της Αργεντινής αποφάσισε να ρισκάρει και τον απέκτησε αρχικά με τη μορφή δανεισμού.

Το 2024 ολοκληρώθηκε αγωνιζόμενος κυρίως με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, όμως το 2025 καθιερώθηκε στη βασική ενδεκάδα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του ομοσπονδιακού τεχνικού της Παραγουάης, Γκουστάβο Αλφάρο.

Έπειτα από τις πρώτες του κλήσεις τον Μάρτιο και τον Ιούνιο, και με την Παραγουάη να έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ανδρών στον τελευταίο προκριματικό αγώνα απέναντι στο Περού, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε πέντε φιλικές αναμετρήσεις και κέρδισε τη θέση του βασικού τερματοφύλακα ενόψει του Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε με ήττα 4-1 από τις συνδιοργανώτριες Ηνωμένες Πολιτείες.

Από εκείνο το παιχνίδι και μετά, όμως, ο Γκιλ έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης απέναντι στη Γερμανία, πραγματοποιώντας 16 αποκρούσεις στις 17 τελικές προσπάθειες που κατέληξαν στην εστία του.

Παρότι στάθηκε και τυχερός όταν ο διαιτητής καταλόγισε φάουλ υπέρ της Παραγουάης σε φάση που ακύρωσε ουσιαστικά δεύτερο γκολ της Γερμανίας στη φάση των «32», ο Γκιλ πραγματοποίησε δύο εξαιρετικές επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης από τη FIFA.

Ο Παραγουανός τερματοφύλακας αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στον ανιψιό του, Αλεξάντερ, ο οποίος, όπως αποκάλυψε, νοσηλεύεται αυτή την περίοδο στην πατρίδα του.

Αφού είδε τον γιο του να ξεπερνά μια εξαιρετικά δύσκολη γέννηση, ο Γκιλ προσπαθεί τώρα να δώσει κουράγιο και δύναμη στον ανιψιό του, την ώρα που ο ίδιος και η Παραγουάη συνεχίζουν το απρόσμενο ταξίδι τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Αλεξάντερ, αυτό το τρόπαιο είναι για σένα», δήλωσε ο Γκιλ.

«Εύχομαι να γίνεις καλά πολύ σύντομα. Ο νονός σου σε στηρίζει από μακριά».

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