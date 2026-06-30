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30.06.2026 18:43

Η επιστροφή του Γιάννη Βαρδινογιάννη στο ποδόσφαιρο – Ποια ομάδα αναλαμβάνει, φέρνει πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού

30.06.2026 18:43
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Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, Γιάννης Βαρδινογιάννης επιστρέφει στον χώρο του ποδοσφαίρου, έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας και αναλαμβάνει τον ΑΟ Λουτρακίου με σκοπό μάλιστα τον πρωταθλητισμό του φέτος στη Γ’ Εθνική κατηγορία στον όμιλο της Πελοποννήσου.

Στόχος του “Τζίγγερ” δεν είναι είναι άλλος από το να ανεβάσει άμεσα επίπεδο την ομάδα και να πανηγυρίσει μαζί της τον προβιβασμό στην Super League 2.

Το μπάτζετ της ομάδας σύμφωνα με το sportstonoto.gr φέρεται πως θα κυμανθεί περί τις 300.000 ευρώ ενώ στον πάγκο θα είναι ένας πρώην προπονητής των πρασίνων, ο Γιάσμικο Βέλιτς…

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ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 19:36
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