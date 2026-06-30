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30.06.2026 11:59

Η Ναόμι Οσάκα πήγε τη μόδα και στο Wimbledon: Εμφανίστηκε στο court με λευκό κιμονό, εμπνευσμένο από το… Kill Bill

30.06.2026 11:59
osaka-naomi-wimbledon

Το αυστηρό dress code του Wimbledon (αυστηρά μόνο λευκά ρούχα στους αθλητές εντός γηπέδου) δεν στάθηκε εμπόδιο για τη Ναόμι Οσάκα η οποία έκανε ακόμα μία ηχηρή δήλωση μόδας κατά την είσοδό της στο γρασίδι του All England Club τη Δευτέρα.

Η Οσάκα, η οποία έχει συνηθίσει να προκαλεί αίσθηση με τα δημιουργικά της σύνολα στα πρόσφατα τουρνουά Grand Slam, φόρεσε ένα εντυπωσιακό κιμονό με φαρδιά μανίκια και περίτεχνα κεντήματα καθώς έμπαινε στο Court No.3 για τον αγώνα του πρώτου γύρου με την Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό.
Μετά τη νίκη της με 6-1, 7-5, η Οσάκα αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε το σύνολο από το «Kill Bill» του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino).

«Για μένα, η ιαπωνική μου καταγωγή σημαίνει πολλά. Στο Γουίμπλεντον λένε ότι όλα πρέπει να είναι λευκά κι εγώ σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να βγω φορώντας ένα κιμονό», είπε η κορυφαία αθλήτρια σε συνέντευξή της εντός γηπέδου.

«Απλώς εμπνέομαι από πολλά διαφορετικά πράγματα και για μένα, μία από τις αγαπημένες μου ταινίες είναι το «Kill Bill». Λατρεύω τον χαρακτήρα της Λούσι Λιου, την O-Ren Ishii, η οποία εμφανίζεται με αυτό το πραγματικά εμβληματικό λευκό κιμονό. Πάντα λέω στον κόσμο ότι μερικές φορές μου αρέσει να είμαι σαν χαρακτήρας βιντεοπαιχνιδιού, δεν θέλω να είμαι ο εαυτός μου όταν παίζω στο κορτ. Και προσπαθώ λίγο να την ενσαρκώσω» πρόσθεσε.

Η δημιουργία φέρει την υπογραφή της Οσάκα και της σχεδιάστριας από το Τόκιο, Ηana Yagi, σύμφωνα με το Εssence. Την συνδύασε με λευκά αθλητικά παπούτσια και κομψά σκουλαρίκια σε σχήμα δάκρυ.
Η εμφάνιση της αθλήτριας απέσπασε ενθουσιώδεις αντιδράσεις από τους θεατές πολλοί από τους οποίους περίμεναν με ανυπομονησία με τα κινητά τους τηλέφωνά τους έτοιμα να καταγράψουν την είσοδό της. Μια φίλαθλος φώναξε: «Έλα, βασίλισσα!» καθώς η Οσάκα έβγαινε στο γήπεδο, σύμφωνα με το ΑP.

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ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 12:15
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