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30.06.2026 19:11

Ισοπαλία-θρίλερ Μαρινάκη με Αλαφούζο για την προεδρία της Superleague

30.06.2026 19:11
marinakis-alafouzos

Με ισοπαλία θρίλερ έληξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Superleague. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος έλαβαν 7 και 7 ψήφους αντίστοιχα.

Τον Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Βόλος, ο Αστέρας AKTOR, ο Ατρόμητος, ο ΟΦΗ, η Καλαμάτα και ο Άρη, ενώ τον Γιάννη Αλαφούζο ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδειακός, ο Παναιτωλικός, η Κηφισιά και ο Ηρακλής. Η ΕΠΟ, όπως κάνει σχεδόν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, ψήφισε λευκό.

Η επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 15 Ιουλίου.

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ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 19:36
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