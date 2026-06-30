Wimbledon: Η Σάκκαρη πέταξε εκτός την Τόσον και συνεχίζει στο Λονδίνο – Με Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς

Το Νο24 του ταμπλό, την Κλάρα Τόσον, πέταξε εκτός από νωρίς η Μαρία Σάκκαρη στο grand slam του Wimbledon.

Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να σημειώσει από ένα break στο κάθε σετ και να κερδίσει με 2-0 (6-3, 6-3 σε μία ώρα και 13 λεπτά) για να προκριθεί στον β γύρο όπου θα έχει πιο βατή αντίπαλο, μεταξύ των Καλίνινα (Νο66) και Ραχίμοβα (Νο70)

Με Τζόκοβιτς την Τετάρτη ο Τσιτσιπάς

Εν τω μεταξύ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο στον β’ γύρο του Wimbledon καθώς ο Νοβακ Τζόκοβιτς πέρασε αργά το βράδυ της Δευτέρας το εμπόδιο του Κινέζου Γου με 3-1 σετ ( 6-4, 5-7, 6-4, 6-4).

Ο Νόλε στη δύση της καριέρας του δεν είναι στη κατάσταση που τον έχουμε συνηθίσει, ούτε όμως και ο Τσιτσιπάς τα τελευταία δύο χρόνια.

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