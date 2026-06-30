Ιταλία: Υπό έρευνα ο Μπαστόνι για υπόθεση πορνείας ανηλίκων – Τι υποστηρίζει η πλευρά του αμυντικού της Ίντερ

Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας στο Μιλάνο βρίσκεται ο Αλεσάντρο Μπαστόνι, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο υπόθεσης για φερόμενο κύκλωμα συνοδών πολυτελείας που διοργάνωνε πριβέ πάρτι για VIP πελάτες, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές. Ο αμυντικός της Ίντερ ερευνάται με την υπόθεση αδικήματος της πορνείας ανηλίκων, ωστόσο η πλευρά του αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ η νεαρή που φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης έχει καταθέσει ότι δεν υπήρξε ερωτική επαφή μαζί του.

Ο 27χρονος αμυντικός της Ίντερ και της εθνικής Ιταλίας, έλαβε στις 30 Ιουνίου ειδοποίηση εγγύησης, διαδικαστική πράξη της ιταλικής Δικαιοσύνης με την οποία ενημερώνεται ότι βρίσκεται υπό έρευνα, και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το όνομά του φέρεται να προέκυψε στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για την εταιρεία «Ma.De», με έδρα το Τσινιζέλο Μπάλσαμο, κοντά στο Μιλάνο. Κατά την κατηγορία, η εταιρεία λειτουργούσε ως γραφείο συνοδών πολυτελείας, οργανώνοντας βραδιές και πριβέ πάρτι «all inclusive» για VIP πελάτες, κυρίως από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Alessandro Bastoni, 27 anni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il 30 giugno ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sulla "agenzia delle… pic.twitter.com/7tqcugqK7G — Repubblica (@repubblica) June 30, 2026

Η 17χρονη και η θέση της πλευράς Μπαστόνι

Η υπόθεση που αφορά τον Μπαστόνι συνδέεται, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, με φερόμενη συνάντησή του με κορίτσι που την περίοδο των γεγονότων ήταν 17 ετών.

Η νεαρή, η οποία έχει ήδη καταθέσει ως μάρτυρας, φέρεται να δήλωσε ότι δεν υπήρξε ερωτική επαφή με τον ποδοσφαιριστή της Ίντερ. Παράλληλα, η πλευρά του Μπαστόνι αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ωστόσο, στις δικογραφίες φέρεται να υπάρχει αναφορά σε συνάντηση των δύο, ενώ οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους αρχείο συνομιλιών που φτάνει έως το 2020. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, από ορισμένες συνομιλίες φέρεται να προκύπτει ο ρόλος προσώπου που εργαζόταν για τη «Ma.De» και το οποίο φέρεται να έφερε σε επαφή τον αμυντικό της Ίντερ με την ανήλικη.

Προς το παρόν, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας και δεν έχει υπάρξει δικαστική κρίση για την ουσία των καταγγελλόμενων.

Μάρτυρες τρεις ποδοσφαιριστές

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η Οικονομική Αστυνομία φέρεται να έχει καλέσει τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές για να δώσουν συνοπτικές πληροφορίες ως μάρτυρες.

Πρόκειται για τους Ντανιέλ Μαλντίνι, Ρικάρντο Καλαφιόρι και Κέβιν Μπονιφάτσι, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, δεν τελούν υπό έρευνα και καλούνται αποκλειστικά με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Την έρευνα χειρίζονται οι εισαγγελείς Μπρούνο Αλμπερτίνι και Ροζάρια Στανιάρο, με στόχο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της εταιρείας, η φύση των εκδηλώσεων που διοργανώνονταν και το εάν υπήρξαν αξιόποινες πράξεις από πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές.

Η έρευνα για την εταιρεία συνοδών

Η υπόθεση αφορά φερόμενη εταιρεία συνοδών που, κατά την εισαγγελική εκδοχή, διοργάνωνε εκδηλώσεις για πελάτες από τον χώρο του αθλητισμού, της επιχειρηματικότητας και της showbiz.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, η «Ma.De» φέρεται να οργάνωνε βραδιές και πάρτι για πρόσωπα υψηλού προφίλ, ενώ στις δικογραφίες περιλαμβάνονται συνομιλίες και στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές.

Ο Μπαστόνι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φέρεται να έχει τεθεί υπό έρευνα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Οι επόμενες κινήσεις της Εισαγγελίας του Μιλάνου και η κατάθεση του παίκτη αναμένεται να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της έρευνας.

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