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30.06.2026 19:45

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φεύγει από τους Λέικερς αλλά συνεχίζει την καριέρα του στο ΝΒΑ

30.06.2026 19:45
LeBron James

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του NBA, πρόκειται να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την Τρίτη.

Ο 41χρονος φόργουορντ ενημέρωσε την ομάδα του Λος Άντζελες ότι η οκταετής θητεία του στους Λέικερς τελείωσε και θα παίξει την 24η σεζόν του στο πρωτάθλημα με διαφορετική ομάδα, δήλωσε ο ατζέντης του, Ριτς Πολ, στο ESPN.

Οι αναφορές δείχνουν ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την ομάδα.

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