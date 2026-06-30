Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φεύγει από τους Λέικερς αλλά συνεχίζει την καριέρα του στο ΝΒΑ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του NBA, πρόκειται να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την Τρίτη.

Ο 41χρονος φόργουορντ ενημέρωσε την ομάδα του Λος Άντζελες ότι η οκταετής θητεία του στους Λέικερς τελείωσε και θα παίξει την 24η σεζόν του στο πρωτάθλημα με διαφορετική ομάδα, δήλωσε ο ατζέντης του, Ριτς Πολ, στο ESPN.

Οι αναφορές δείχνουν ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την ομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Ισοπαλία-θρίλερ Μαρινάκη με Αλαφούζο για την προεδρία της Superleague

Η επιστροφή του Γιάννη Βαρδινογιάννη στο ποδόσφαιρο – Ποια ομάδα αναλαμβάνει, φέρνει πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού

Η Ναόμι Οσάκα πήγε τη μόδα και στο Wimbledon: Εμφανίστηκε στο court με λευκό κιμονό, εμπνευσμένο από το… Kill Bill