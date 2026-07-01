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01.07.2026 11:11

Μουντιάλ 2026: Ανατριχίλα πριν τη σέντρα του Μεξικό – Εκουαδόρ, όλο το στάδιο φώναζε «δεν είστε μόνοι» στη Βενεζουέλα (video)

01.07.2026 11:11
mexico-ecuador

Μία συγκλονιστική στιγμή εκτυλίχθηκε πριν τη σέντρα του αγώνα Μεξικό – Εκουαδόρ για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026

Ο σπίκερ του γηπέδου παρακίνησε τους οπαδούς να φωνάξουν ένα σύνθημα για τον λαό της Βενεζουέλας που θρηνεί 2.000 νεκρούς περίπου κι ενώ χιλιάδες ακόμη παραμένουν στα συντρίμμια.

Με το που έδωσε το σύνθημα, όλο το στάδιο με μία δυνατή φωνή, ακόμη και οι επίσημοι, σηκώθηκαν όρθιοι στις κερκίδες και άρχισαν να φωνάζουν «δεν είστε μόνοι» στην πιο συγκλονιστική στιγμή της φετινής διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο:

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:51
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