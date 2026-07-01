Μουντιάλ 2026: Ανατριχίλα πριν τη σέντρα του Μεξικό – Εκουαδόρ, όλο το στάδιο φώναζε «δεν είστε μόνοι» στη Βενεζουέλα (video)

Μία συγκλονιστική στιγμή εκτυλίχθηκε πριν τη σέντρα του αγώνα Μεξικό – Εκουαδόρ για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Ο σπίκερ του γηπέδου παρακίνησε τους οπαδούς να φωνάξουν ένα σύνθημα για τον λαό της Βενεζουέλας που θρηνεί 2.000 νεκρούς περίπου κι ενώ χιλιάδες ακόμη παραμένουν στα συντρίμμια.

Με το που έδωσε το σύνθημα, όλο το στάδιο με μία δυνατή φωνή, ακόμη και οι επίσημοι, σηκώθηκαν όρθιοι στις κερκίδες και άρχισαν να φωνάζουν «δεν είστε μόνοι» στην πιο συγκλονιστική στιγμή της φετινής διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ: Τα «λιοντάρια» της Αγγλίας κόντρα στο Κονγκό, ντέρμπι Βέλγιο-Σενεγάλη και οι ΗΠΑ κόντρα στη Βοσνία



Μουντιάλ 2026: Η NASA θα στείλει μια μπάλα στη Σελήνη αν οι ΗΠΑ κατακτήσουν το τρόπαιο



Μουντιάλ 2026: Γαλλία με σούπερ Εμπαπέ και Μεξικό με την αύρα του θρυλικού «Αζτέκα» άνετα στους «16» (videos)