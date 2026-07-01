search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:51
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.07.2026 09:51

Μουντιάλ: Τα «λιοντάρια» της Αγγλίας κόντρα στο Κονγκό, ντέρμπι Βέλγιο-Σενεγάλη και οι ΗΠΑ κόντρα στη Βοσνία

01.07.2026 09:51
kane

Άλλες τρεις αναμετρήσεις για την φάση των «32» του  Μουντιάλ 2026 πραγματοποιούνται σήμερα, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα κυρίως στην Αγγλία, αλλά και στους Αμερικανούς που φιλοδοξούν να φτάσουν μακριά στην διοργάνωση.

Αγγλία – Κονγκό

Οι Άγγλοι θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος σε αυτή τη διοργάνωση, ωστόσο το πρώτο τους εμπόδιο δεν θα είναι εύκολο. Το Κονγκό μπορεί να μην… τρομάζει ως όνομα, ωστόσο στη φάση των ομίλων έδειξε πως διαθέτει ένα πολύ δυνατό σύνολο που δύσκολα λυγίζει. Πήρε ισοπαλία από την Πορτογαλία, έχασε πολύ δύσκολα από την Κολομβία και με ανατροπή κέρδισε το Ουζμπεκιστάν στη φάση των ομίλων.

Από την άλλη, η παρέα του Χάρι Κέιν κέρδισε Κροατία και Παναμά ενώ έμεινε στην ισοπαλία με τη Γκάνα και γενικότερα έχει μια παράδοση να… ζορίζεται με αφρικανικές ομάδες.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στους «16».

Βέλγιο – Σενεγάλη

Το Βέλγιο έχει την εμπειρία, η Σενεγάλη τον ενθουσιασμό και γενικότερα είναι από τα πιο αμφίρροπα ματς της φάσης των «32». Οι Σενεγαλέζοι μετά το Κόπα Άφρικα που τους πήραν στα χαρτιά το τρόπαιο (εκκρεμεί το CAS), έχουν πάει στην Αμερική ελπίζοντας σε μια καλή πορεία. Πέρασαν στην φάση των «32» χάρη στο ευρύ 5-0 κόντρα στο Ιράκ (έχασαν από Γαλλία και Νορβηγία, δύσκολα ωστόσο) και το βασικό τους πρόβλημα είναι τα μετόπισθεν.

Από την άλλη το Βέλγιο πέρασε από έναν θεωρητικά εύκολο όμιλο ως δεύτερο κι αυτό χάρη στη νίκη του την τελευταία αγωνιστική επί της Νέας Ζηλανδίας με 5-1 (0-0 με Ιράν και 1-1 με Αίγυπτο) και σε καμία περίπτωση δεν έχουν πείσει ότι μπορούν να προχωρήσουν μακριά στη διοργάνωση.

Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΗΠΑ – Βοσνία

ΗΠΑ – Βοσνία

Στο Σαν Φρανσίσκο οι Αμερικανοί πάνε να αντιμετωπίσουν τη Βοσνία ως το φαβορί για την πρόκριση. Έχουν την εμπειρία (οι περισσότεροι παίζουν εξάλλου σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης), έχουν το σύνολο και έδειξαν στους ομίλους ότι μπορούν να είναι η έκπληξη της διοργάνωσης και να πάνε μακριά. Από την άλλη η Βοσνία πέρασε από έναν βατό όμιλο (Καναδάς, Κατάρ, Ελβετία) όπου κέρδισαν εύκολα τους Καταριανούς, έχασαν με κάτω τα χέρια από την Ελβετία στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν μια ισοπαλία από τους συνδιοργανωτές Καναδούς, μάλλον από τύχη.

Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Βέλγιο- Σενεγάλη.

Το πρόγραμμα της ημέρας

  • 19:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΓΓΛΙΑ – ΚΟΝΓΚΟ (Ατλάντα) 
  • 23:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΕΛΓΙΟ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Σιάτλ)
  • 03:00 (ΕΡΤ1) / ΗΠΑ – ΒΟΣΝΙΑ (Σαν Φρανσίσκο)

Διαβάστε επίσης

Μουντιάλ 2026: Η NASA θα στείλει μια μπάλα στη Σελήνη αν οι ΗΠΑ κατακτήσουν το τρόπαιο

Μουντιάλ 2026: Γαλλία με σούπερ Εμπαπέ και Μεξικό με την αύρα του θρυλικού «Αζτέκα» άνετα στους «16» (videos)

Μουντιαλ 2026: Μεξικό-Ισημερινός 2-0 – Στους «16» με συγκλονιστικό Χιμένες, έπαιξε αλλαγή ο Πινέδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για ελληνοτουρκικά: «Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, καμία υποχώρηση στα εθνικά θέματα» – Αιχμές για Σαμαρά (videos)

piravlos-russia-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η στιγμή που ουκρανικός πύραυλος χτυπά εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας στο Βόλγκογκραντ (video)

vraiokastro new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Σε ντουλάπα βρέθηκε το δεύτερο πτώμα – Αναμένεται η ταυτοποίηση του

bounia_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανήλικοι χτύπησαν, λήστεψαν και πέταξαν γλάστρα σε 15χρονο – Βιντεοσκόπησαν την επίθεση

salonika_emprismoi_00
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Πέντε τραυματίες, μία γυναίκα στη ΜΕΘ, καταδικάζει ο πολιτικός κόσμος (Photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

tsipras – samaras- polakis famellos- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η γαλάζια κάθοδος από το… βουνό, οι αταίριαστοι αριθμοί για Τσίπρα, ο «πόνος» από Σαμαρά, η ρουκέτα Πολάκη σε Φάμελλο και η… ηλικιακή κρίση του ΠΑΣΟΚ     

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:51
giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για ελληνοτουρκικά: «Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, καμία υποχώρηση στα εθνικά θέματα» – Αιχμές για Σαμαρά (videos)

piravlos-russia-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η στιγμή που ουκρανικός πύραυλος χτυπά εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας στο Βόλγκογκραντ (video)

vraiokastro new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Σε ντουλάπα βρέθηκε το δεύτερο πτώμα – Αναμένεται η ταυτοποίηση του

1 / 3