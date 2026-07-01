Μουντιάλ: Τα «λιοντάρια» της Αγγλίας κόντρα στο Κονγκό, ντέρμπι Βέλγιο-Σενεγάλη και οι ΗΠΑ κόντρα στη Βοσνία

Άλλες τρεις αναμετρήσεις για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 πραγματοποιούνται σήμερα, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα κυρίως στην Αγγλία, αλλά και στους Αμερικανούς που φιλοδοξούν να φτάσουν μακριά στην διοργάνωση.

Αγγλία – Κονγκό

Οι Άγγλοι θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος σε αυτή τη διοργάνωση, ωστόσο το πρώτο τους εμπόδιο δεν θα είναι εύκολο. Το Κονγκό μπορεί να μην… τρομάζει ως όνομα, ωστόσο στη φάση των ομίλων έδειξε πως διαθέτει ένα πολύ δυνατό σύνολο που δύσκολα λυγίζει. Πήρε ισοπαλία από την Πορτογαλία, έχασε πολύ δύσκολα από την Κολομβία και με ανατροπή κέρδισε το Ουζμπεκιστάν στη φάση των ομίλων.

Από την άλλη, η παρέα του Χάρι Κέιν κέρδισε Κροατία και Παναμά ενώ έμεινε στην ισοπαλία με τη Γκάνα και γενικότερα έχει μια παράδοση να… ζορίζεται με αφρικανικές ομάδες.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στους «16».

Βέλγιο – Σενεγάλη

Το Βέλγιο έχει την εμπειρία, η Σενεγάλη τον ενθουσιασμό και γενικότερα είναι από τα πιο αμφίρροπα ματς της φάσης των «32». Οι Σενεγαλέζοι μετά το Κόπα Άφρικα που τους πήραν στα χαρτιά το τρόπαιο (εκκρεμεί το CAS), έχουν πάει στην Αμερική ελπίζοντας σε μια καλή πορεία. Πέρασαν στην φάση των «32» χάρη στο ευρύ 5-0 κόντρα στο Ιράκ (έχασαν από Γαλλία και Νορβηγία, δύσκολα ωστόσο) και το βασικό τους πρόβλημα είναι τα μετόπισθεν.

Από την άλλη το Βέλγιο πέρασε από έναν θεωρητικά εύκολο όμιλο ως δεύτερο κι αυτό χάρη στη νίκη του την τελευταία αγωνιστική επί της Νέας Ζηλανδίας με 5-1 (0-0 με Ιράν και 1-1 με Αίγυπτο) και σε καμία περίπτωση δεν έχουν πείσει ότι μπορούν να προχωρήσουν μακριά στη διοργάνωση.

Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΗΠΑ – Βοσνία

ΗΠΑ – Βοσνία

Στο Σαν Φρανσίσκο οι Αμερικανοί πάνε να αντιμετωπίσουν τη Βοσνία ως το φαβορί για την πρόκριση. Έχουν την εμπειρία (οι περισσότεροι παίζουν εξάλλου σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης), έχουν το σύνολο και έδειξαν στους ομίλους ότι μπορούν να είναι η έκπληξη της διοργάνωσης και να πάνε μακριά. Από την άλλη η Βοσνία πέρασε από έναν βατό όμιλο (Καναδάς, Κατάρ, Ελβετία) όπου κέρδισαν εύκολα τους Καταριανούς, έχασαν με κάτω τα χέρια από την Ελβετία στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν μια ισοπαλία από τους συνδιοργανωτές Καναδούς, μάλλον από τύχη.

Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Βέλγιο- Σενεγάλη.

Το πρόγραμμα της ημέρας

19:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΓΓΛΙΑ – ΚΟΝΓΚΟ (Ατλάντα)

23:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΕΛΓΙΟ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Σιάτλ)

03:00 (ΕΡΤ1) / ΗΠΑ – ΒΟΣΝΙΑ (Σαν Φρανσίσκο)

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