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01.07.2026 13:31

ANT1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου

01.07.2026 13:31
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Συνέντευξη εφ όλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου θα μεταδοθεί αύριο στην αλλαγή της ημέρας (24.00)  από την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα μιλήσει, μεταξύ άλλων για τα νέα κόμματα του Αλέξης Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, θα σχολιάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και θα δώσει τη δική του οπτική στις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 13:45
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MEDIA

ANT1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου

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