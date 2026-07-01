ANT1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου

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Συνέντευξη εφ όλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου θα μεταδοθεί αύριο στην αλλαγή της ημέρας (24.00) από την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».
Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα μιλήσει, μεταξύ άλλων για τα νέα κόμματα του Αλέξης Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, θα σχολιάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και θα δώσει τη δική του οπτική στις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων.
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