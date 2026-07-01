Γιώργος Παπανδρέου: Να μην κλείσει το ελληνοφωνο τμήμα της Deutsche Welle

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ενώνει τη φωνή του με όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που ζητούν να μην κλείσει το ελληνόφωνο τμήμα της Deutsche Welle, στηρίζοντας τη σχετική πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Παπανδρέου αναφέρει:

«Η αδέσμευτη και ανεξάρτητη από κάθε είδους παρέμβαση λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ουσιαστική λειτουργία της δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων για την ανθρωπότητα και δραματικών αλλαγών με τεράστιες επιπτώσεις για όλες τις κοινωνίες, ανεξάρτητα από τις κατακτήσεις που έχουν επιτύχει και το βιοτικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει.

Αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα για κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της γης η απρόσκοπτη πρόσβαση σε πολύπλευρη ενημέρωση. Γι’ αυτό, όταν κλείνει ένα Μέσο Ενημέρωσης, δεν αποτελεί μόνο πλήγμα για την ενημέρωση και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, αλλά και πλήγμα για τη δημοκρατία.

Στην εξέλιξη της ενημέρωσης παγκοσμίως, υπάρχουν Μέσα Ενημέρωσης που έχουν κατακτήσει την αποδοχή μεγάλου μέρους της παγκόσμιας κοινής γνώμης, μεταξύ των οποίων η DW.

Ξεχωριστή είναι η θέση της DW τόσο στη συνείδηση των Ελλήνων όσο και στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Την περίοδο της χούντας των συνταγματαρχών έδωσε φωνή και δύναμη στον αντιδικτατορικό αγώνα των Ελλήνων.

Ακόμη με συγκινεί η θύμηση της φωνής του Ανδρέα Παπανδρέου μέσα από τη συχνότητα της Deutsche Welle να καταδικάζει το φασιστικό καθεστώς, να εμψυχώνει τους Έλληνες και να ενθαρρύνει την αντίστασή τους.

Η Deutsche Welle, έλεγε, ήταν το μοναδικό ελεύθερο Μέσο Ενημέρωσης. Στο σπίτι μας, η Deutsche Welle, είχε σημαντική θέση ως η δυνατή φωνή κριτικής προς το αυταρχικό στρατιωτικό καθεστώς. Οι δημοσιογράφοι της, οι συνεντεύξεις με τους αγωνιστές της αντίστασης, οι μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη, καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή. Το γεγονός ότι η χούντα των συνταγματαρχών δεν κατάφερε να φιμώσει την DW αποτέλεσε νίκη για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του Ελληνικού λαού.

Αλλά και την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η Ελλάδα, όταν πολλά ΜΜΕ στη Γερμανία επέλεγαν τον φανατισμό, τα στερεότυπα, την πέρα από κάθε λογική κριτική προς την Ελλάδα και τους εύκολους αφορισμούς, η DW έδινε μια αντικειμενική και ψύχραιμη εικόνα της πραγματικότητας, προσπαθώντας να διατηρήσει ανοικτή τη γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών και των λαών τους, τα θεμέλια της οποίας απειλούνταν καθημερινά.

Η προσπάθεια της Deutsche Welle εκείνη την ταραγμένη περίοδο να μεταφέρει στους Έλληνες τον γερμανικό τρόπο σκέψης και στους Γερμανούς τον ελληνικό, παραμένει εξαιρετικά πολύτιμη.

Η Deutsche Welle εξακολουθεί να προσφέρει μία σοβαρή και ισορροπημένη φωνή και μια πολύτιμη πηγή ενημέρωσης, αναδεικνύοντας γεγονότα και διαστάσεις τα οποία στο σημερινό μιντιακό τοπίο της Ελλάδας, με τον έλεγχο και την επιρροή που ασκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περνούν πολλές φορές απαρατήρητα.

Κανένα ελεύθερο ΜΜΕ δεν περισσεύει. Η πολυφωνία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι ταυτισμένη με τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών θεσμών, αλλά και με την επιτακτική ανάγκη για πολίτες ενημερωμένους, με γνώση και άποψη για το μέλλον της χώρας τους και της Ευρώπης.

Για την Ελλάδα, η γερμανική και ταυτόχρονα διεθνής ματιά της DW είναι εξαιρετικά χρήσιμη στις μέρες μας, καθώς οι εξελίξεις είναι συχνά καταιγιστικές. Αλλά και για την Γερμανία, η οποία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια της Ευρώπης να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της στην ασφάλεια, την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα, είναι απαραίτητο κάθε μέσο που μπορεί να της προσφέρει έγκυρη ενημέρωση και ταυτόχρονα να εξηγήσει καλύτερα την οπτική και την πολιτική της.

Καλώ την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει δράση και να παρέμβει δυναμικά υπέρ της διατήρησης της ελληνόφωνης σύνταξης της Deutsche Welle. Όχι μόνο για ιστορικούς, αλλά και για αντικειμενικούς λόγους, έχει σημασία να μη χαθεί αυτή η σύνδεση με τη Γερμανία και την κεντρική Ευρώπη.

Καλώ όμως και τη γερμανική πλευρά να αναθεωρήσει την απόφασή της, αντιλαμβανόμενη ότι και σήμερα η ελληνόφωνη εκπομπή έχει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο για την εικόνα της Γερμανίας στο εξωτερικό.

Και εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στους εργαζόμενους της Deutsche Welle και στον αγώνα τους για διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, και πιστεύοντας ακράδαντα ότι η συλλογική δράση όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων συμβάλλει τα μέγιστα στην προώθηση του κοινού μας στόχου, εξέφρασα σήμερα τη στήριξή μου στην πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να ακουστεί ακόμη δυνατότερα η φωνή του Ελληνισμού για την ικανοποίηση ενός δίκαιου αιτήματος».

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