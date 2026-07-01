ΜΜΕ ΗΠΑ: H Comcast «σπάει» στα δύο το επιχειρηματικό σχήμα NBC Universal και SKY – Εικασίες για πιθανές εξαγορές

Έτσι κι αλλιώς συγκέντρωσε προσοχή η κίνηση της Comcast τη Δευτέρα όταν ανακοινωσε στις ΗΠΑ ότι προχωρά στον διαχωρισμό του NBC Univeral και του βρετανικού ειδησεογραφικού οργανισμού SKY, και την διαμόρφωση δύο μιντιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων- ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, από μία που ήταν προηγουμένως.

Υποστηρίζεται από τον πολυεθνικό τηλεπικοινωνικακό και μιντιακό κολοσσό ότι το σπλιτάρισμα γίνεται για να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους του.

Πράγματι με το άνοιγμα της Κεφαλαιαγοράς τη Δευτέρα στις ΗΠΑ η μετοχή της Comcast σημείωσε άνοδο κατά 8% έπειτα από μια δύσκολη προηγούμενη εβδομάδα με πτώση που ξεπέρασε το 17% στο «κλείσιμο» της Παρασκευής, αναφέρει ο Axios.

«Ο διαχωρισμός αντανακλά το όραμα της Comcast να τοποθετεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες έτσι ώστε να ανταγωνίζονται και να επικρατούν σε αγορές που μεταβάλλονται ραγδαία», ανέφερε η εταιρεία», ανέφερε η εταιρεία και σημείωνε πως «καθώς η τεχνολογική καινοτομία, η συμπεριφορά των καταναλωτών και η ανταγωνιστική δυναμική συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τόσο τον τομέα των μέσων ενημέρωσης όσο και αυτόν των επικοινωνιών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοικητική ομάδα της Comcast πιστεύουν ότι κάθε εταιρεία θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση να επιδιώξει τις δικές της στρατηγικές προτεραιότητες, να επενδύσει στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους ως ανεξάρτητες εταιρείες».

Η κίνηση της Comcast υπογραμμίζει την πίεση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες MME να εξελιχθούν, καθώς η τεχνολογία ανατρέπει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο.

Βέβαια πολλοί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και στην Ευρώπη που παρακολουθούν τις δραματικές εξελίξεις στα μίντια και τον ευρύτερο οπτικοακουστικό χώρο των ΗΠΑ εκτιμούν πως, παρά τις διαψεύσεις, το «σπλιτάρισμα» των ΜΜΕ της Comcast ενδέχεται να πυροδοτήσει συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Τα παράδειγμα απτά και τα έχουμε δει να διαδραματίζονται με καταιγιστικό ρυθμό, σαν σε ταινία δράσης, μπροστά στα μάτια μας. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο με την Paramount Global και την Skydance Media και λίγο αργότερα με την «μάχη του Χόλιγουντ» και την επικείμενη οριστικοποίηση της συγχώνευσης.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς «μιλά» για «τέλος μιας περιόδου 15 ετών ενιαίου εταιρικού σχήματος», το οποίο συνδύαζε περιεχόμενο και διανομή, με τις δύο εταιρείες να βρίσκονται σε συνθήκη στρες από την ραγδαία άνοδο του streaming. Τονίζεται δε ότι η Comcast προετοιμάζει τις δύο εταιρείες για περισσότερες συμφωνίες.



Αναλυτές ανέφεραν ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να καταστήσει την NBC Universal έναν ελκυστικό στόχο εξαγοράς, ειδικά για τη Netflix μετά την ήττα της στον πόλεμο των προσφορών της Warner Bros, αν και οποιαδήποτε συμφωνία είναι πιθανό να εξαρτηθεί από το πώς η Comcast θα κατανείμει το χρέος της, ύψους άνω των 90 δισ. δολαρίων.

«Η NBCU θα αποτελέσει στόχο εξαγοράς και συγχώνευσης με πιθανότερο υποψήφιο τη Netflix», εκτιμά ο Ρος Μπένες, αναλυτής της εMarketer, χωρις αυτό να σημαίνει – υποστηρίζει – ότι η ενδεχόμενη προσφορά μπορεί να αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας καθώς δεν είναι σαφές αν η NBCU θα ήταν διατεθειμένη να προχωρήσει σε μια ακόμη διάσπαση και να διαχωρήσει τα στούντιο παραγωγής από τα ειδησεογραφικά Μέσα της.

Από την Comcast η απάντηση στην πιθανότητα αυτής της εικασίας ήταν μονολεκτική: «Καμία».

Για την ιστορία, η Comcast είναι τέταρτη στον κόσμο πολυεθνική τηλεπικοινωνιών μετά την ΑΤ&Τ, την Verizon και την China Mobile, τρίτη σε μέγεθος εταιρεία συνδρομητικής τηλεόρασης, δεύτερη μεγαλύτερη στην καλωδιακή τηλεόρασης και ο μεγαλύτερος πάροχος οικιακού ιντερνετ στις ΗΠΑ.

Ο τομέας των κινηματογραφικών στούντιο της Comcast περιλαμβάνει τις εταιρείες Universal Pictures, DreamWorks Animation και Focus Features με ταινιοθήκη που περιλαμβάνει σειρές κινηματογραφικών υπερπαραγωγών όπως «Fast & Furious», «Jurassic World» και «Despicable Me».

Πέρυσι, ο τομέας αυτός απέφερε έσοδα ύψους 11,29 δισ.δολαρίων, περίπου το 9% του συνόλου.

Ο τομέας των ΜΜΕ, ο οποίος περιλαμβάνει τα NBC και Peacock, αντιπροσώπευε το 21% των εσόδων με πωλήσεις ύψους 27,09 δισ. δολαρίων το 2025, ενώ τα θεματικά πάρκα πρόσθεσαν άλλα 9,84 δισ. δολάρια.

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