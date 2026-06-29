CNN: Διαβλέπουν εποχή Μπάρι Γουάις στο ειδησεογραφικό δίκτυο λόγω συγχώνευσης Paramount-Warner – Κλίμα ανομολόγητης αγωνίας

Η ανησυχία στο CNN της Warner εξακολουθεί θα πλανάται πάνω -και μέσα- στον ειδησεογραφικό οργανισμό. Στελέχη του εκφράζουν -συγκρατημένα- σκεπτικισμό με αφορμή την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της μαμάς εταιρείας με την Paramount/Skydance του Ντείβιντ Έλισον και προετοιμάζονται για πιθανή «εποχή» Μπάρι Γουάις, με ό,τι αυτή μπορεί να σημάνει.

Ο σερ Μαρκ Τόμσον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CNN Worldwide από το 2023, λέγεται πως, σε επαφές που είχε με «κεφαλές» της Paramount αποσαφήνισε ότι δεν θα μοιραζόταν την εποπτεία του δικτύου με κάποιον άλλον, μεταδίδουν οι New York Times.

Δύο άνθρωποι, που μίλησαν στην εφημερίδα υπό τον όρο να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, είπαν πως ο Έλισον και οι συνεργάτες του εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναλάβει κουμάντο στο CNN, η διευθύντρια του CBS News. Οι δύο με γνώση στις εσωτερικές διαβουλεύσεις στην P/SKY υποστηρίζουν ότι ο Έλισον «θέλει να συνδυάσει τη Γουάις με ένα έμπειρο στέλεχος που θα μπορούσε να διαχειριστεί τα τεχνικο-οικονομικά του δικτύου».

Η εκδοχή αυτή κυκλοφόρησε στην αμερικανική μιντιακή πιάτσα και ο Hollywood Reporter έκανε κρούση για να μάθει τι συμβαίνει σε ανθρώπους από το περιβάλλον της Γουάις, χωρίς όμως να λάβει απάντηση στο πλαίσιο σχετικού ρεπορτάζ.

Αλλά και από το CNN μεταφερόταν ότι ούτε ο Τόμσον, ούτε άλλος στο δίκτυο έχει κάποια ενημέρωση, προς το παρόν, για τον ρόλο του ίδιου ή της ομάδας του στο νέο σχήμα μετά την οριστικοποίηση της συγχώνευσης.

Ο σερ Τόμσον αρνήθηκε να σχολιάσει στους NYT, αλλά οι δύο πηγές της εφημερίδας επανέλαβαν ότι είπε στα ανώτατα στελέχη της Paramount πως δεν θέλει να συνδιοικήσει.

Στο μεταξύ, το δημοσιογραφικό δυναμικό αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό του CNN, «κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα», λόγω της σχέσης πατέρα και γιου Έλισον με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ επικρίνει το τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο σταθερά και, με αφορμή τον θάνατο του ιδρυτή του, Τεντ Τέρνερ, είχε πει ότι ελπίζει οι νέοι ιδιοκτήτες «να μπορέσουν να το επαναφέρουν στην πρότερη αξιοπιστία και δόξα του».

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