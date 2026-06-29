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29.06.2026 13:16

Σάλος στη Γαλλία με το σκίτσο του Charlie Hebdo για τον Ντεσάν και την μητέρα του που πέθανε

29.06.2026 13:16
deschamps-charlie-hebdo

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει για άλλη μια φορά το σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo στη Γαλλία.

Αυτή τη φορά, το περιοδικό παρουσίασε ένα σκίτσο με τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής ποδοσφαίρου, Ντιντιέ Ντεσάν, να κρατά σε βάζο τις στάχτες της μητέρας του, με την λεζάντα «ο Ντιντιέ Ντεσάν θα φέρει ξανά το τρόπαιο πίσω στο σπίτι», σύνθημα που χρησιμοποιούν οι Άγγλοι για το τρόπαιο του Μουντιάλ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας απουσίασε από τον πάγκο στο παιχνίδι με τη Νορβηγία, καθώς απεβίωσε η μητέρα του και επέστρεψε πίσω στην πατρίδα του για την κηδεία.

Οι αντιδράσεις για το σκίτσο ήταν έντονες τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε πολιτικό, με βουλευτή του LFI να χαρακτηρίζει το εξώφυλλο «ανάλγητο», τονίζοντας πως το περιοδικό όφειλε να δείξει σεβασμό στο πένθος του.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, δήλωσε πως το εξώφυλλο τον σόκαρε, χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικά ακατάλληλο» και «άσκοπα σκληρό».

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