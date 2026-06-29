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29.06.2026 12:14

Τηλεοπτική σεζόν 2026- 2027: Δεν πάνε πουθενά του χρόνου… – Τα ραντεβού με τις σειρές που συνεχίζουν

29.06.2026 12:14
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Σταθερές αξίες (προϊόν συνδυασμού περιεχομένου, τηλεθέασης και σχέση τιμής – απόδοσης) συνιστούν προτάσεις ελληνικής μυθοπλασίας τηλεοπτικών σταθμών οι οποίες, όπως φαίνεται, έχουν λόγους να συνεχιστούν τουλάχιστον την επόμενη σεζόν και γι αυτό έχουν ήδη εξασφαλίσει την έγκριση των ιθυνόντων των καναλιών από τα οποία μεταδίδονται.

Για τη σεζόν 2026- 2027 τέσσερις σειρές αποτελούν «μαγιά» για δύο τηλεοπτικούς σταθμούς.

Συνεχίζουν με νέα επεισόδια και του χρόνου οι σειρές- με το στοιχείο της κωμωδίας στο DNA τους- «Το Σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» στον Alpha και «IQ 160» και «Τα Φαντάσματα» στο Star.

Το «Σόι σου» με τους Τριαντάφυλλους και τους Χαμπέους, έπειτα από έξι χρόνια, φέτος επανήλθε  και όλη την χρονιά ήταν πρώτη στην ώρα προβολής της.  Ο νέος  κύκλος επεισοδίων «αγκαλιάστηκε» αμέσως, σάρωσε και συνεχίζει με νέα επεισόδια οικογενειακών καταστάσεων  που εξελίσσονται σε παρεξηγήσεις σουρεαλιστικών διαστάσεων και τη ερχόμενη  σεζόν με ακρογωνιαίο λίθο σεναρίου ότι οι οικογενειακές σχέσεις, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, μένουν πάντα ίδιες, γεμάτες αγάπη, συγκινήσεις και παρανοήσεις που χαρίζουν γέλιο.

Κατά τεκμήριο ότι έχει σχέση με παιδιά στην τηλεόραση κάνει γκέλ, που λένε και στο θέατρο. Αυτό συνέβη φέτος με τη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ».  Μια σειρά με καταστάσεις που διέθεταν ρεαλιστικό υπόβαθρο, περασμένες από το πρίσμα της μυθοπλασίας με χιούμορ και ευαισθησία. Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, το τρέιλερ που προϊδεάζει για τη συνέχεια και με την προσθήκη νέων χαρακτήρων, όπως εκείνου της Κόρας Καρβούνη.

Η, όπως χαρακτηρίζεται, αστυνομική σειρά «IQ 160» με το δίδυμο Πηνελόπης Μουρίκη- Αργύρη Καλατζή θα συνεχίσει για τέταρτη σεζόν να διαλευκάνει μυστηριώδεις υποθέσεις με απρόσμενο ξεκαρδιστικό τρόπο και μεθόδους, ενώ ο βαθμός δυσκολίας… επιβίωσης για τον Καλατζή αυξάνει. Η Μουρίκη μετακομίζει στο σπίτι του με τα τρία παιδιά και αμφότεροι έχουν να αντιμετωπίσουν το θρίλερ της… άγρυπνης κούνιας και μια «επικίνδυνη» συμμορία ανηλίκων, όπως σημειώνει και το σχετικό τρέιλερ.

Η Μαρίνα και ο Χάρης στο δεύτερο κύκλο επεισοδίων της σειράς με «Τα Φαντάσματα» συνειδητοποιούν πως αυτή η ιδιόμορφη συγκατοίκηση με ορατούς και αόρατους συνένοικους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς τα ευτράπελα και οι απρόσμενες εκπλήξεις διαδέχονται το ένα το άλλο.

 Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!

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