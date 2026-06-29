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29.06.2026 09:28

ΑΝΤ1 : Ηθοποιοί πολλών… μποφόρ στις «Σπιλιάδες»

29.06.2026 09:28
maria-georgiadou
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σαν σε μωσαϊκό συμπληρώνονται με μεθοδικότητα οι ψηφίδες στη νέα πρόταση μυθοπλασίας «Σπιλιάδες» του ΑΝΤ1 η οποία αποτελεί «μεταφορά» του ομότιτλου μυθιστορήματος της Μαρίας Γεωργιάδου με την πλοκή του να είναι προσδιορισμένη χρονικά στη αρχή της δεκαετίας του ’60.

Η διαδικασία προετοιμασίας της παραγωγής έχει διανύσει διαδρομή και έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστές σημαντικές  πτυχές της σε επίπεδο διανομής ρόλων.

Σε κομβικής σημασίας για την πλοκή της σειράς  πρωταγωνιστικούς  ρόλους θα δούμε  την Στεφανί Καπετανίδη και την Μέγκι Σούλι.

Πρώτο  ρόλο στη σειρά που προετοιμάζεται, θα έχει ο Γιάννης  Κουκουράκης. «Κλείδωσε» επίσης η συμμετοχή της Γιολάντας Καλογεροπούλου, η οποία, όπως και ο Κουκουράκης υποδύθηκαν ήρωες της επιτυχημένης σειράς «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, αλλά και της Ντένιας Ψυλλιά.

 Η ιστορία ακολουθεί τη Νίκη, της οποίας η ζωή ανατρέπεται όταν ένα ατύχημα στη θάλασσα προκαλεί αμνησία, αναγκάζοντάς την να ανακαλύψει από την αρχή τον εαυτό της.

Φυσικό σκηνικό για την ιστορία της σειράς θα αποτελέσει η πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων με τη νεοκλασική της αρχιτεκτονική, τα ιστορικά σπίτια, τα σοκάκια, τις πλατείες, το λιμάνι και την ξεχωριστή ατμόσφαιρά της. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στην αρχόντισσα των Κυκλάδων και τη συγγραφέα/σεναριογράφο. Στους δύο «κόσμους»  της Σύρου, την Ερμούπολη και των Άνω Σύρο, εκτυλίσσεται η πλοκή του βιβλίου και εκεί πριν από ένα χρόνο (25/6/2025) η Μαρία Γεωργιάδου  παρουσίασε τις «Σπιλιάδες» της, στο πνευματικό κέντρο της Ερμούπολης, δίνει την λεπτομέρεια το Syrosagenda.

Μεταξύ  Ερμούπολης και Άνω Σύρας μοιράζεται η ιστορία της Νίκης, της ηρωίδας της Γεωργιάδου στη αναζήτηση της συγγραφέως/σεναριογράφου να δώσει απάντηση πως  η μνήμη  ορίζει επιλογές στο παρόν και στο μέλλον και τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος, η ηρωίδα της σειράς (και του βιβλίου) χάσει τη μνήμη  της; Τι την καθοδηγεί;

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