Αντιδράσεις για το «μπλόκο» του ΝΑΤΟ σε ανεξάρτητα ΜΜΕ και δημοσιογράφους στην σύνοδο κορυφής της Άγκυρας

Το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και συνολικά πάνω από 15 οργανώσεις, φορείς ΜΜΕ και Ενώσεις συντακτών με επιστολή που απευθύνουν στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εκφράζουν «επείγουσες ανησυχίες» σχετικά με την άρνηση διαπίστευσης σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία που επιθυμούν να καλύψουν δημοσιογραφικά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Δεκάδες Τούρκοι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης όπως τα Halk TV, Sözcü TV, Nefes, BirGün, Cumhuriyet, το ANKA News Agency, το Medyascope και το T24, δεν έλαβαν διαπίστευση, σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ μεταξύ των οποίων το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, το Associated Press, η Deutsche Welle.

Στην κοινή επιστολή στο ΝΑΤΟ οι οργανώσεις για την Ελευθερία του Τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα σημειώνουν ότι οι αρνήσεις διαπίστευσης αποτελούν «άμεσο περιορισμό στις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και στέρηση ανεξάρτητων απόψεων από την Τουρκία – τόσο για το τουρκικό κοινό όσο και για τη διεθνή κοινότητα» και καλούν τον Γ.Γ. της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να επανεξετάσει τις απορρίψεις και να αποκαταστήσει τη διαπίστευση στα μέσα ενημέρωσης που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για συντακτική ανεξαρτησία.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Τις τελευταίες ημέρες, το Γραφείο Στρατηγικών Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ απέρριψε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αιτήσεις διαπίστευσης από σειρά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων τα Halk TV, Sözcü TV, Nefes, BirGün, Cumhuriyet, το Πρακτορείο Ειδήσεων ANKA, το Medyascope και το T24 — ανεξάρτητα μέσα που δραστηριοποιούνται σε ένα ήδη ιδιαίτερα περιορισμένο περιβάλλον για την ελευθερία του Τύπου. Μεταξύ των αιτούντων που επηρεάζονται περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι με μακρά εμπειρία στην κάλυψη συνόδων κορυφής του ΝΑΤΟ, οι οποίοι αποκλείστηκαν χωρίς καμία εξήγηση. Στις ειδοποιήσεις απόρριψης αναφερόταν ότι οι λόγοι της απόφασης δεν μπορούσαν να συζητηθούν και ότι η απόφαση ήταν οριστική.

Ιδιαίτερη ανησυχία μας προκαλεί η πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου του ΝΑΤΟ, ο οποίος αναγνώρισε ότι το ΝΑΤΟ «βασίζεται στη χώρα υποδοχής για την παροχή αξιολογήσεων σχετικά με τους δημοσιογράφους της, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στον χώρο της συνάντησης». Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε παράλληλα ότι «είναι πολύ σημαντικό για το ΝΑΤΟ τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως σε σημαντικές εκδηλώσεις».

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, η οποία λειτουργεί υπό τον έλεγχο της Προεδρίας, έχει επανειλημμένα επικριθεί από διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου επειδή χρησιμοποιεί συστηματικά τη διαδικασία διαπίστευσης ως μέσο πίεσης προς επικριτικούς δημοσιογράφους. Η εξάρτηση του ΝΑΤΟ από έναν φορέα με τέτοιο ιστορικό εγείρει σοβαρές ανησυχίες ότι οι αποφάσεις διαπίστευσης για την επικείμενη σύνοδο επηρεάστηκαν από τη συντακτική ή πολιτική κατεύθυνση των μέσων που απορρίφθηκαν.

Δεδομένου ότι τα ίδια τα κριτήρια διαπίστευσης του ΝΑΤΟ περιλαμβάνουν τη συντακτική ανεξαρτησία ως βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας, η απόρριψη μέσων που χαρακτηρίζονται ακριβώς από αυτή την ιδιότητα είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί. Εάν κάποιος κρατικός φορέας με τεκμηριωμένο ιστορικό περιορισμού της πρόσβασης του Τύπου διαδραμάτισε οποιονδήποτε ρόλο στη διαδικασία αυτή, το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να επιτρέψει σε εσωτερικές πολιτικές πιέσεις να επηρεάσουν ένα πλαίσιο διαπίστευσης που θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητο.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια είναι απαραίτητα ώστε ένα σύστημα διαπίστευσης να συμμορφώνεται με τις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης:

Να διοικείται από φορέα ανεξάρτητο από την κυβέρνηση και να ακολουθεί διαφανή διαδικασία.

Να βασίζεται σε συγκεκριμένα, αμερόληπτα και εύλογα κριτήρια που δημοσιεύονται εκ των προτέρων.

Να εφαρμόζεται μόνο στον βαθμό που δικαιολογείται από πραγματικούς περιορισμούς χώρου ή ασφάλειας.

Να μην επιτρέπει την ανάκληση της διαπίστευσης με βάση το έργο του δημοσιογράφου ή του μέσου ενημέρωσης.

Οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι στην Τουρκία βρίσκονται ήδη υπό έντονη πίεση. Το ΝΑΤΟ, μια συμμαχία που έχει οικοδομηθεί ρητά πάνω στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, της ατομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου, έχει θεσμική ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι δημόσιες εκδηλώσεις του δεν αντανακλούν ούτε νομιμοποιούν καταπιεστικά εγχώρια περιβάλλοντα ενημέρωσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η άρνηση διαπίστευσης εγείρει επείγουσες ανησυχίες που το ΝΑΤΟ οφείλει να αντιμετωπίσει. Ως εκ τούτου, οι υπογεγραμμένες οργανώσεις ζητούν με σεβασμό:

Το ΝΑΤΟ να εξηγήσει πλήρως τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διαπίστευσης για τη Σύνοδο της Άγκυρας το 2026 και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι τουρκικές κρατικές αρχές στη διαδικασία αυτή.

Να παράσχει συγκεκριμένους, γραπτούς λόγους για την απόρριψη των αιτήσεων διαπίστευσης, ιδίως δεδομένου ότι τα μέσα που επηρεάστηκαν είναι γνωστές ανεξάρτητες δημοσιογραφικές οργανώσεις.

Να επανεξετάσει τις απορριφθείσες αιτήσεις και να αποκαταστήσει τη διαπίστευση των μέσων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για συντακτική ανεξαρτησία.

Να θεσπίσει άμεσα μηχανισμό προσφυγής, ώστε τα απορριφθέντα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι να μπορούν να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις πριν από την έναρξη της συνόδου.

Οι υπογεγραμμένες οργανώσεις θεωρούν ότι οι απορρίψεις αυτές συνιστούν άμεσο περιορισμό της δημόσια διαθέσιμης πληροφόρησης και στέρηση ανεξάρτητων οπτικών από την Τουρκία, τόσο για το τουρκικό κοινό όσο και για τη διεθνή κοινότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του ΝΑΤΟ ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές αρχές σχετικά με τη διαπίστευση για τη Σύνοδο, σας καλούμε να διασφαλίσετε τη δυνατότητα των ανεξάρτητων μέσων να καλύψουν τη διοργάνωση, επανεξετάζοντας τις απορριφθείσες αιτήσεις και αποκαθιστώντας ουσιαστική πρόσβαση του Τύπου πριν από την έναρξη των εργασιών.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας σχετικά με αυτό το επείγον ζήτημα.

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