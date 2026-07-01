Τίνα Μεσσαροπούλου για την επίσκεψη στον Ευαγγελισμό: «Φεύγοντας για Γερμανία τούς είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου επισκέφτηκαν τον μεσημέρι της Τρίτης τον Ευαγγελισμό, όπου ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύτηκε για περίπου ένα μήνα μετά από τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη. Η δημοσιογράφος και ο πολιτικός επισκέφτηκαν το νοσοκομείο για να ευχαριστήσουν γιατρούς και νοσηλευτές για την υποδειγματική φροντίδα και να ευχηθούν στους νοσηλευόμενους ταχεία ανάρρωση.

Μιλώντας σήμερα στο «Happy Day» της τηλεόρασης του Alpha, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στην επίσκεψη της συνεργάτιδάς της στο νοσοκομείο με τον σύζυγό της.

«Μας συγκινήσατε χθες με τα πλάνα, γιατί θυμηθήκαμε όλα αυτά τα πρωινά-μεσημέρια που ήμασταν εκεί στο πλευρό σου και εσύ βέβαια ήσουνα συνέχεια. Και πώς γυρίσατε νικητές, όρθιος και ο Γιώργος και εσύ στο πλευρό του για να ευχαριστήσετε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς».

«Εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα το συντομότερο δυνατό όρθιοι»

«Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια.

Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε», απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία πέρασε όλο εκείνο το διάστημα έξω από τον θάλαμο που νοσηλεύονταν ο σύζυγός της.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι. Και το κάναμε. Το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου εξήγησε ότι η επίσκεψη στο νοσοκομείο είχε και έναν επιπλέον λόγο. Ο Γιώργος Μυλωνάκης, λόγω της κατάστασης της υγείας του, δεν έχει μνήμες από την παραμονή του εκεί. «Του ‘δειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν.

Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες. Αλλά εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα το συντομότερο δυνατό όρθιοι, όπως ακριβώς έφυγε ο Γιώργος και γύρισε», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

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