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30.06.2026 19:51

Το 2-1 Βραζιλίας- Ιαπωνίας είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Δευτέρας (29/6)

30.06.2026 19:51
Brazil-Japan

Τηλεθέαση σαν επεισοδίου ελληνικής σειράς του prime  time- όπως για παράδειγμα «Το σόι σου»- κατάφερε η μετάδοση του αγώνα Βραζιλίας- Ιαπωνίας για τους 16 του Μουντιάλ  στην ΕΡΤ1.

Το επεισόδιο της σειράς «Η γη της ελιάς» ήταν μεν το δεύτερο σε δημοτικότητα πρόγραμμα της ημέρας  αλλά με διαφορά από το πρώτο, όπως επίσης και το «Grand Hotel» το οποίο είχε οριακά μικρότερη επίδοση από τη σειρά του Mega. 

Η σειρά του ΑΝΤ1, αν και με επίδοση ίδια με την μετάδοση του ματς Γερμανίας- Παραγουάης από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, ήταν στην τρίτη θέση του πίνακα τηλεθέασης της Nielsen καθώς όλα, στην μεταξύ τους «κόντρα», κρίθηκαν στα δεύτερα δεκαδικά ψηφία τηλεθέασης ή πιο απλά σε μόλις 2.000 τηλεθεατές περισσότερους.

Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρέθηκε στη μέση του τηλεβαρόμετρου με επίδοση επηρεασμένη από τον ευρύτερο ανταγωνισμό. Επίσης, ψηλά στην δεκάδα κρατήθηκε το «Live news».

Έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι στην αρχή της εβδομάδας- πλην όμως στον προθάλαμο του Ιουλίου- στο Top 10 εμφανίζονται εκπομπές με επίδοση κάτω του 4%.

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