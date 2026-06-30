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30.06.2026 16:49

ΣΚΑΪ: Και τυπικά εκτός Ομίλου ο Βασίλης Χιώτης

30.06.2026 16:49
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Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχωρεί από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ, ενημέρωσε επισήμως νωρίς το απόγευμα ο πολυμεσικός ειδησεογραφικός οργανισμός. 

«O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του. Αποχαιρετώντας ο κ. Χιώτης, ζήτησε να διανεμηθεί η εξής δήλωσή του: “Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια”», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.

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