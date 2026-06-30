ΣΚΑΪ: Το χρονικό μιας σχεδόν αναμενόμενης παραίτησης – Η 2η του Βασίλη Χιώτη από την ίδια θέση

Ήταν θέμα χρόνου, για εκείνους που γνωρίζουν, – ακόμα περισσότερο- όσους εργάζονται και κυκλοφορούν στο κτίριο στην συμβολή των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως, Φάληρο, να συμβεί. Το κλίμα το τελευταίο διάστημα στον ΣΚΑΪ ήταν κάπως φορτισμένο, όπως υποστηρίζεται.

Είχαν αρχίσει οι ασκήσεις ψυχραιμίας, τον τελευταίο πρόσφατο καιρό, από διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν με τη νέα συνθήκη στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης.

Κάτι σπόντες, κάτι υπονοούμενα, κάτι δηκτικά σχόλια, υποδήλωναν για εκείνους στον πολυμεσικό Οργανισμό με το ειδησεογραφικό πρόσημο, που μπορούσαν να αποκωδικοποιήσουν τα «σημάδια», ότι κάτι υπέβοσκε και πως – όλα έδειχναν- ότι δεν θα ήταν παροδικό.

Μια πρώτη ερμηνεία ήταν ότι στον ευρύτερο τομέα επανεμφανίστηκαν χαρακτηριστικά δύο κόσμων. Δύο φιλοσοφιών. Δύο νοοτροπιών. Δύο στάσεων (ζωής). Διαφορετικών.

Η παραίτηση του Βασίλη Χιώτη από την διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 ενταγμένη μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο ίσως να ήταν αναμενόμενη.

Οι λόγοι παραίτησης προφανώς και είναι προσωπικοί, για την οποία ο ΣΚΑΪ αναμένεται να εκδώσει σχετική ανακοινωση σήμερα (30/6) μέσα στην ημέρα κάποια στιγμή και εκτιμάται ότι θα γίνεται στο κείμενο της- λακωνική- αναφορά στους προσωπικούς λόγους.

Με την χθεσινή εξέλιξη ολοκληρώνεται η δεύτερη- τετραετούς διάρκειας- θητεία του Βασίλη Χιώτη στον Όμιλο ΣΚΑΪ και τον ραδιοφωνικό σταθμό του.

Ο δημοσιογράφος υπήρξε διευθυντής του ραδιοσταθμού από το δεύτερο μισό του 2016, αφότου είχε παραιτηθεί από την αντίστοιχη θέση στον το πάλαι ποτέ Βήμα 99,5FM μεταδίδοντας ανυπόστατη είδηση τότε για τον τρόπο κτήσης του διαμερισματος όπου έμενε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Το 2023 παραιτήθηκε- απομακρύνθηκε από την διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και τότε για προσωπικούς λόγους και επανήλθε έπειτα απο11 μήνες.

Η κρίση ωστόσο «γεννά» ευκαιρίες και ο Χιώτης μεσοπρόθεσμα εικάζεται πως θα ανταποκριθεί- και μένει να αποδειχθεί- σε συγκεκριμένα κελεύσματα για συνεργασία, δεδομένης και της συγκυρίας (σκληρής προεκλογικής περιόδου), αν και όπως υποστηρίζεται από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος θέλει- λέει- να πάρει κάποιες- χρονικές- αποστάσεις από τις επάλξεις της Ενημέρωσης.

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