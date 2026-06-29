Τραμπάλα τηλεθέασης Mega-Alpha το σαββατοκύριακο (27,28/6)

Δύο κανάλια το Σάββατο και τρία την Κυριακή καταγράφηκαν από τη Nielsen με διψήφια μερίδια. Ωστόσο, η πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις ήταν υπόθεση για δύο, για τρίτο συνεχόμενο γουίκεντ.

Το Mega επικράτησε στη σαββατιάτικη κούρσα των καναλιών και ο Alpha σε εκείνη της Κυριακής. Ρόλο στη διαμόρφωση της δυναμικής του Mega το Σάββατο, ως έναν βαθμό, διαδραμάτισε η απήχηση που είχε η μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της παράστασης «Σουλεϊμάρκ ο Μεγαλοπρεπής».

Την Κυριακή το επεισόδιο της σειρά γαστριμαργικού ντοκιμαντερ «Aki’s food tour» και η κλασική «Pretty woman» έδωσαν την πρόκριση στον Alpha.

Το Mega, κάτι με την απήχηση που είχε η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», κάτι με το «The chase», αν και με απώλειες κρατήθηκε δεύτερο στις επιλογές του κοινού, με τρίτο τον ΑΝΤ1, που είχε ένα ακόμα επεισόδιο του σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar», εξ ου και το διψήφιο μερίδιο τηλεθέασης.

Τέταρτη σε δυναμική ήταν η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ που την ανέβασε σημαντικά σε σχέση με το Σάββατο η μετάδοση του ματς Ν. Αφρική-Καναδάς.

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