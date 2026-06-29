Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega στο φινάλε του πενθήμερου (25,26/6)

Τάση μοτίβου παρατηρείται από τις δυναμομετρήσεις της Nielsen για τις τελευταίες δύο ημέρες του πενθήμερου. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, το Πεμπτοπαράσκευο επικράτησε το Mega στις τηλεπροτιμήσεις με τον Alpha αμέσως μετά. Το ίδιο είχε συμβεί και το προπερασμένο πενθήμερο.

Τη δε Παρασκευή, παρατηρήθηκε σημαντική πτώση στη δυναμική του Alpha, η οποία υπολογίστηκε στο 2,4% από την Πέμπτη. Απώλειες είχε και το Mega, αλλά μάλλον η καθοδική πορεία ανασχέθηκε και από την επίδοση της εκπομπής «Φως στο τούνελ» , ενώ την ίδια ημέρα ο Alpha δεν είχε νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου».

Τα Star την Πέμπτη ήταν τρίτο χάρη στον τελικό του «Masterchef 10», καταφέρνοντας διψήφιο μερίδιο τηλεθέασης.

Την Παρασκευή το τέταρτο σε μέγεθος μερίδιο αποκόμισε ο ΣΚΑΪ, ο οποίος βρέθηκε ανάμεσα σε ΑΝΤ1 και Star, με διαφορά από καθέναν από τους τους δύο ανταγωνιστές του μόλις 0,1%.

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