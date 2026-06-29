Η τηλεθέαση πήγε για… μπανιο το Σαββατοκύριακο (27-28/6)

Αποτελεί δείκτη για τις συνήθειες των τηλεθεατών όταν το πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα του Σαββάτου (27/6), είναι το απογευματινό τηλεπαιχνίδι «The chase» και μάλιστα με τηλεθέαση 3,7%, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Η τάση φυγής- έστω απομάκρυνσης– από την τηλεόραση υπογραμμίστηκε την Κυριακή (28/6), εκτός από το μάτς Ν.Αφρική- Καναδάς, από την επίδοση του σόου «Your Face Sounds Familiar». Από κει και κάτω, στο Top 10, θέσεις κατέλαβαν προτάσεις που βρέθηκαν στα «ρηχά» της τηλεθέασης.

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