Τα βρόντηξε από τον ΣΚΑΪ ο Χιώτης – Συγκρούστηκε με τον Ζούλα

Την παραίτησή του από τον ΣΚΑΪ υπέβαλε ο διευθυντής του ΣΚΑΪ FM 100,3 και σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, Βασίλης Χιώτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε τεράστια σύγκρουση με τον πρόεδρο του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνο Ζούλα.

Έτσι, προστίθεται μία ακόμη αποχώρηση από το κανάλι του Φαλήρου, σε ένα μακρύ κατάλογο από όταν επέστρεψε στον σταθμό ο Κωνσταντίνος Ζούλας.

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