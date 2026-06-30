search
ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 16:03
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2026 15:12

«The bear»: «Αντίο σεφ» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ήξερε για το φινάλε της σειράς εδώ και δυο χρόνια

30.06.2026 15:12
the-bear-season-5

Από την περασμένη Πέμπτη στις ΗΠΑ είναι προσβάσιμος στην πλατφόρμα Hulu ο πέμπτος και τελευταίος κύκλος της πολυβραβευμένης σειράς «The Bear» του FX.

Ωστόσο για τους συντελεστές της το τέλος ήταν γνωστό από καιρό, συγκεκριμένα δύο χρόνια νωρίτερα, οπότε είχαν χρόνο να προετοιμαστούν ψυχολογικά, όπως  είπαν  χαρακτηριστικά στο Hollywood Reporter.

«Ήταν δύσκολο  το «αντίο»», είπε  ο  πρωταγωνιστής της σειράς, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, όμως εξηγησε πως ήταν ανακουφιστικό το γεγονός ότι γνώριζε εκ των προτέρων το τέλος. «Ήξερα περίπου δύο χρόνια νωρίτερα πότε θα τελειώσει και πως θα τελειώσει η σειρά, οπότε είχαμε χρόνο να το αποδεχθούμε, να το αφομοιώσουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι». Και συνέχισε: «Θα μου λείψουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι, θα μου λείψει το πλατό. Το πλατό του «The Bear»  είναι τόσο ιδιαίτερο — εξαιρετικά λεπτομερές και απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα ευέλικτο και απελευθερωτικό. Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς οτιδήποτε αγαπάς».

Το «The Bear» του Κρίστοφερ Στόρερ, έκανε την εμφάνιση του το 2022 με κεντρικό χαρακτήρα τον Κάρμι, που τον κάνει ο Γουάιτ, έναν βραβευμένο σεφ ο οποίος επιστρέφει στον Σικάγο για να μετατρέψει το συνοικιακό σαντουιτσάδικο- οικογενειακή επιχείρηση σε εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, έπειτα από τον τραγικό θάνατο του αδελφού  του, Μάικι.

Γρήγορα η σειρά εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο και η ατάκα «yes chef» (ναι σεφ) εντάχθηκε στο καθημερινό λεξιλόγιο, παγκοσμίως  (όπως και η ατάκα «corner», για να μην πέσουν οι μάγειρες ο ένας πάνω στον άλλο, όταν μετακινούνται την ώρα της δουλειάς), ενώ η σειρά, το κάστ των ηθοποιών και η δημιουργική ομάδα απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές και πάμπολλα βραβεία.  Ενδεικτικά ο Γουάιτ τιμήθηκε με δύο Emmy και τρείς  Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία του ως Κάρμι , με την  καριέρα του να απογειώνεται. 

Ο Γουάιτ αλλά και άλλοι πρωταγωνιστές της σειράς δεν μπορούσαν, όπως αναφέρουν, να διανοηθούν αυτό που συνέβη. «Κάναμε μια σειρά και ενάμιση χρόνο μετά βρεθήκαμε όλοι μαζί, για την πρώτη σεζόν, στα ΕΜΜΥ. Κερδίσαμε βραβεία. Εγώ. Η Άιο (Εντεμπίρι).  Κανείς δεν περίμενε ή ήξερε ότι θα συμβεί αυτό που ήρθε».

Ακόμα και μετά τον πρώτο κύκλο και την ανανέωση για τον δεύτερο, όταν η Άιο Εντεμπιρι– που κάνει την Σίντεϊ- βρέθηκε για φωτογράφηση, με τον Γουάιτ, σε δημόσιους χώρους  στη  Νέα Υόρκη, έχει να θυμάται ότι ουδείς ασχολιόταν μαζί τους και νόμιζε ότι η σειρά δεν είχε απήχηση, «ενώ συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο».

Ο πέμπτος κύκλος ρυθμίζει εκκρεμότητες και τακτοποιεί τη ζωή καθενός από τους κεντρικούς χαρακτήρες της σειράς. Η Σίντεϊ  αναλαμβάνει επικεφαλής του  εστιατορίου και κερδίζει δύο αστέρια Μισλέν, αφού ο Κάρμι παίρνει  την απόφαση να εγκαταλείψει τον κλάδο της εστίασης και περνά από συνέντευξη για μια θέση πρακτικάριου  σε αρχιτεκτονικό γραφείο.

Ο τηλεοπτικός πρωτοξάδελφος του Γουάιτ, ο  Έμπον Μος Μπάκραχ θεωρεί πως το «The bear» ολοκληρώνεται την κατάλληλη στιγμή. «Αυτή η οικογένεια παραμένει», είπε αναφερόμενος στους συναδέλφους του, «αλλά νομίζω ότι είχε έρθει η ώρα να τελειώσει η σειρά. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώνεται. Νιώθω καλά».

Ο Ρίτσι του, στη σειρά,  τελικά δέχεται μια πρόσκληση να συμμετάσχει σε ένα διεθνές σεμινάριο Φιλοξενίας στην Ιαπωνία, ξεπερνώντας τον φόβο του για τις πτήσεις.

Διαβάστε επίσης:

BBC: Ετοιμάζει ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ιησού Χριστού

ΑΝΤ1: Ο Τάσος Αρνιακός οδεύει προς το Action 24

Ο σκηνοθέτης που «έφαγε» 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και αγόρασε 5 Rolls-Royce και μία Ferrari (μεταξύ άλλων)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsunami dog
ΚΟΣΜΟΣ

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωα: Η απίστευτη ιστορία του Τσουνάμι, του σκύλου διάσωσης που έσωσε 13 ζωές στη Βενεζουέλα

bad-bridgets_3006_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Bad Bridgets»: Colin Farrell και Steve Coogan στο cast της νέας ταινίας του Rich Peppiatt (photo)

petralona_katarrefsi-polikatoikias_3006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Συγκλονιστικά στιγμιότυπα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας (photos/videos)

psaras-eirinikos
ΚΟΣΜΟΣ

Οκτώ ημέρες χαμένος στον Ειρηνικό: 42χρονος περιγράφει πώς επιβίωσε με ωμό ψάρι και βρόχινο νερό (Video)

doxa
ΚΟΣΜΟΣ

Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο Κατάρ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

kalx tu
ΚΑΛΧΑΣ

Βροχή από γκάλοπ, μόνο η Γεροβασίλη σίγουρη για Τσίπρα, ο Καραμέρος και ο Κραουνάκης, η στάση του Καστανίδη, η αποχώρηση Χουρδάκη και η απουσία Γαλανού

venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

Korinthia
ΕΛΛΑΔΑ

Υποψήφια βουλευτής με κόμμα της αντιπολίτευσης ήταν η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό στην Κορινθία - Βίντεο ντοκουμέντο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 16:03
tsunami dog
ΚΟΣΜΟΣ

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωα: Η απίστευτη ιστορία του Τσουνάμι, του σκύλου διάσωσης που έσωσε 13 ζωές στη Βενεζουέλα

bad-bridgets_3006_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Bad Bridgets»: Colin Farrell και Steve Coogan στο cast της νέας ταινίας του Rich Peppiatt (photo)

petralona_katarrefsi-polikatoikias_3006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Συγκλονιστικά στιγμιότυπα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας (photos/videos)

1 / 3