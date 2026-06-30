«The bear»: «Αντίο σεφ» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ήξερε για το φινάλε της σειράς εδώ και δυο χρόνια

Από την περασμένη Πέμπτη στις ΗΠΑ είναι προσβάσιμος στην πλατφόρμα Hulu ο πέμπτος και τελευταίος κύκλος της πολυβραβευμένης σειράς «The Bear» του FX.

Ωστόσο για τους συντελεστές της το τέλος ήταν γνωστό από καιρό, συγκεκριμένα δύο χρόνια νωρίτερα, οπότε είχαν χρόνο να προετοιμαστούν ψυχολογικά, όπως είπαν χαρακτηριστικά στο Hollywood Reporter.

«Ήταν δύσκολο το «αντίο»», είπε ο πρωταγωνιστής της σειράς, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, όμως εξηγησε πως ήταν ανακουφιστικό το γεγονός ότι γνώριζε εκ των προτέρων το τέλος. «Ήξερα περίπου δύο χρόνια νωρίτερα πότε θα τελειώσει και πως θα τελειώσει η σειρά, οπότε είχαμε χρόνο να το αποδεχθούμε, να το αφομοιώσουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι». Και συνέχισε: «Θα μου λείψουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι, θα μου λείψει το πλατό. Το πλατό του «The Bear» είναι τόσο ιδιαίτερο — εξαιρετικά λεπτομερές και απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα ευέλικτο και απελευθερωτικό. Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς οτιδήποτε αγαπάς».

Το «The Bear» του Κρίστοφερ Στόρερ, έκανε την εμφάνιση του το 2022 με κεντρικό χαρακτήρα τον Κάρμι, που τον κάνει ο Γουάιτ, έναν βραβευμένο σεφ ο οποίος επιστρέφει στον Σικάγο για να μετατρέψει το συνοικιακό σαντουιτσάδικο- οικογενειακή επιχείρηση σε εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, έπειτα από τον τραγικό θάνατο του αδελφού του, Μάικι.

Γρήγορα η σειρά εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο και η ατάκα «yes chef» (ναι σεφ) εντάχθηκε στο καθημερινό λεξιλόγιο, παγκοσμίως (όπως και η ατάκα «corner», για να μην πέσουν οι μάγειρες ο ένας πάνω στον άλλο, όταν μετακινούνται την ώρα της δουλειάς), ενώ η σειρά, το κάστ των ηθοποιών και η δημιουργική ομάδα απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές και πάμπολλα βραβεία. Ενδεικτικά ο Γουάιτ τιμήθηκε με δύο Emmy και τρείς Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία του ως Κάρμι , με την καριέρα του να απογειώνεται.

Ο Γουάιτ αλλά και άλλοι πρωταγωνιστές της σειράς δεν μπορούσαν, όπως αναφέρουν, να διανοηθούν αυτό που συνέβη. «Κάναμε μια σειρά και ενάμιση χρόνο μετά βρεθήκαμε όλοι μαζί, για την πρώτη σεζόν, στα ΕΜΜΥ. Κερδίσαμε βραβεία. Εγώ. Η Άιο (Εντεμπίρι). Κανείς δεν περίμενε ή ήξερε ότι θα συμβεί αυτό που ήρθε».

Ακόμα και μετά τον πρώτο κύκλο και την ανανέωση για τον δεύτερο, όταν η Άιο Εντεμπιρι– που κάνει την Σίντεϊ- βρέθηκε για φωτογράφηση, με τον Γουάιτ, σε δημόσιους χώρους στη Νέα Υόρκη, έχει να θυμάται ότι ουδείς ασχολιόταν μαζί τους και νόμιζε ότι η σειρά δεν είχε απήχηση, «ενώ συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο».

Ο πέμπτος κύκλος ρυθμίζει εκκρεμότητες και τακτοποιεί τη ζωή καθενός από τους κεντρικούς χαρακτήρες της σειράς. Η Σίντεϊ αναλαμβάνει επικεφαλής του εστιατορίου και κερδίζει δύο αστέρια Μισλέν, αφού ο Κάρμι παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει τον κλάδο της εστίασης και περνά από συνέντευξη για μια θέση πρακτικάριου σε αρχιτεκτονικό γραφείο.

Ο τηλεοπτικός πρωτοξάδελφος του Γουάιτ, ο Έμπον Μος Μπάκραχ θεωρεί πως το «The bear» ολοκληρώνεται την κατάλληλη στιγμή. «Αυτή η οικογένεια παραμένει», είπε αναφερόμενος στους συναδέλφους του, «αλλά νομίζω ότι είχε έρθει η ώρα να τελειώσει η σειρά. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώνεται. Νιώθω καλά».

Ο Ρίτσι του, στη σειρά, τελικά δέχεται μια πρόσκληση να συμμετάσχει σε ένα διεθνές σεμινάριο Φιλοξενίας στην Ιαπωνία, ξεπερνώντας τον φόβο του για τις πτήσεις.

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