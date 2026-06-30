Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Καρλ Ρινς καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών, αφού κρίθηκε ένοχος ότι απέσπασε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix για σειρά επιστημονικής φαντασίας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Τα χρήματα που ζήτησε για το «White Horse»

Ο Καρλ Ρινς, γνωστός κυρίως από την ταινία φαντασίας με σαμουράι «47 Ronin» του 2013, καταδικάστηκε τη Δευτέρα, αφού είχε κριθεί ένοχος τον Δεκέμβριο για ηλεκτρονική απάτη και άλλες ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς και τις καταθέσεις στη δίκη, ο 48χρονος σκηνοθέτης είπε στο Netflix ότι χρειαζόταν 11 εκατ. δολάρια για να ολοκληρώσει τη σειρά επιστημονικής φαντασίας «White Horse». Αντί όμως να διαθέσει τα χρήματα στην παραγωγή, τα μετέφερε σε προσωπικό λογαριασμό.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι στη συνέχεια ξόδεψε μεγάλα ποσά σε πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια, ρούχα και είδη για το σπίτι, ανάμεσά τους και 638.000 δολάρια για δύο στρώματα.

Οι πολυτελείς αγορές και οι αποτυχημένες επενδύσεις

Το Netflix είχε αρχικά καταβάλει στον Ρινς περίπου 44 εκατ. δολάρια για το «White Horse» το 2018 και το 2019. Το 2020 του έδωσε επιπλέον 11 εκατ. δολάρια, όταν ο ίδιος υποστήριξε ότι χρειαζόταν περισσότερα χρήματα για να ολοκληρώσει την παραγωγή.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ρινς μετέφερε τα χρήματα σε προσωπικό λογαριασμό και έκανε αποτυχημένες επενδύσεις, χάνοντας περίπου τα μισά από τα 11 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγους μήνες. Το υπόλοιπο ποσό το επένδυσε στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αποκομίζοντας κέρδος, το οποίο κατέθεσε στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Ακολούθησαν αγορές όπως:

Πέντε Rolls-Royce

Μία κόκκινη Ferrari

Ρολόγια και ρούχα αξίας 652.000 δολαρίων

Δύο στρώματα αξίας 638.000 δολαρίων

Πολυτελή κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη αξίας 295.000 δολαρίων

Οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για να αποπληρώσει χρέη πιστωτικών καρτών ύψους περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων.

«Προκλήθηκε πραγματική ζημιά»

Ο Ρινς και οι δικηγόροι του υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι η συμπεριφορά του συνδέθηκε με προβλήματα ψυχικής υγείας και φαρμακευτικής αγωγής, τα οποία, όπως είπαν, αντιμετωπίζει πλέον με νέο πάροχο φροντίδας.

Ο ίδιος απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του, λέγοντας ότι η διαδικασία τον ανάγκασε να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν την υγεία, την κρίση και τη ζωή του. Αναγνώρισε επίσης ότι «προκλήθηκε πραγματική ζημιά» και είπε πως απέτυχε να αντιληφθεί την επικινδυνότητα της κατάστασης στην οποία βρισκόταν.

Οι εισαγγελείς ζητούσαν πέντε χρόνια φυλάκιση

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης πέντε ετών, υποστηρίζοντας ότι το κίνητρο του Ρινς ήταν η «απροκάλυπτη απληστία». Ο σκηνοθέτης καλείται επίσης να καταβάλει περίπου 11 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση.

Η στήριξη από τον Κιάνου Ριβς

Υποστηρικτές του Ρινς, ανάμεσά τους και ο Κιάνου Ριβς, είχαν ζητήσει από το δικαστήριο να δείξει επιείκεια.

Ο Ριβς, που πρωταγωνίστησε στο «47 Ronin», ανέφερε σε επιστολή του προς το δικαστήριο ότι δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά ζήτησε η ποινή να μετριαστεί με επιείκεια και έλεος, πέρα από τη δικαιοσύνη.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Ρινς, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί στη φυλακή τον Σεπτέμβριο, αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις. Οι δικηγόροι του ανέφεραν ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση.

Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την καταδίκη.

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