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30.06.2026 13:41

ΑΝΤ1: Ο Τάσος Αρνιακός οδεύει προς το Action 24

30.06.2026 13:41
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Χωρίζουν οι δρόμοι του Τάσου Αρνιακού και του ΑΝΤ1. Ο Όμιλος με το διεθνές αποτύπωμα και ο βετεράνος μετεωρολόγος έπειτα από 19 χρόνια φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες τη νέα σεζόν. Το κανάλι είναι έτσι κι αλλιώς σε φάση ευρύτερων αλλαγών και ανανέωσης, ενώ  ο κ. Αρνιακός αναζητά το επόμενο βήμα.

Μάλιστα έγινε γνωστό πως έχει δίαυλο επικοινωνίας με το Action 24. Το πρωί της Τρίτης (30/6) στην διάρκεια της εκπομπής «Πρωινή γραμμή», Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου  στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων του Τύπου αποκάλυψαν τις διαπραγματεύσεις. Αφορμή ήταν πρωτοσέλιδο δημοσίευμα  της Espresso στο οποίο γινόταν-  λανθασμένη- αναφορά ότι ο Τάσος Αρνιακός αποσύρεται από την τηλεοπτική δράση και το δελτίο καιρού.

Πράγματι  κύκλοι περί τον σταθμό  επιβεβαίωναν νωρίτερα ότι ο Τάσος Αρνιακός θα ενταχθεί στο ενημερωτικό δυναμικό του.

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