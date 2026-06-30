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30.06.2026 14:22

BBC: Ετοιμάζει ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ιησού Χριστού

30.06.2026 14:22
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credit: AP

Σε τέσσερα μέρη αναπτύσσεται η σειρά ιστορικού ντοκιμαντέρ με την οποία το BBC, σε συμπαραγωγή με τα Wonderhood Studios, θέλουν να εξερευνήσουν τη ζωή του Θεανθρώπου.

Η σειρά η οποία προς το παρόν δεν έχει τίτλο και προγραμματίζεται να προβληθεί το 2027, θα αξιοποιήσει νέες ιστορικές έρευνες, αρχαιολογικές ανακαλύψεις, τεχνολογικές καινοτομίες και μαρτυρίες ειδικών, προκειμένου να δημιουργήσει μια νέα εικόνα του Ιησού.

Το σχέδιο είναι η μίνι σειρά να αποδώσει με «έντονες, προσωπικές λεπτομέρειες», την ιστορία του Ιησού, αντλώντας στοιχεία από τα Ευαγγέλια και άλλες πηγές, προκειμένου να διαμορφωθεί μια εικόνα για τον κόσμο στον οποίο ζούσε και τα θεμέλια του Χριστιανισμού. Επίσης, θα εξερευνηθούν οι «ταραχώδεις πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές δυνάμεις που διαμόρφωσαν τη ζωή και την κληρονομιά του», αναφέρει σχετικώς το BBC, ενώ θα συνεισφέρουν σημαντικοί χριστιανοί στοχαστές, καθώς και ηγέτες της εβραϊκής και της μουσουλμανικής πίστης, ώστε να αναδειχθεί η σημασία της ιστορίας του.

«Αυτή η σειρά αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της BBC για θρησκευτικά προγράμματα που εμβαθύνουν την κατανόησή του ενός για τον άλλον και του κόσμου γύρω μας», αναφέρει η διακεκριμένη ως παραγωγός και δημοσιογράφος Ντέιζι Σκάλκι, υπεύθυνη του τομέα Θρησκευτικού περιεχομένου και Ηθικής του ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

«Ο Ιησούς Χριστός είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές προσωπικότητες στην ιστορία της ανθρωπότητας – ωστόσο, όσα γνωρίζουμε γι’ αυτόν προέρχονται από εξαιρετικά λίγες πηγές. Αυτή η φιλόδοξη σειρά θα φέρει τη ζωή του στο προσκήνιο όπως ποτέ άλλοτε. Με νέες ιστορικές έρευνες και πληροφορίες, δεν υπήρξε ποτέ πιο κατάλληλη στιγμή για να επανεξετάσουμε τα στοιχεία και να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της ζωής του Ιησού, ώστε να χαρτογραφήσουμε πώς πυροδότησε μια επανάσταση που συνεχίζει να επηρεάζει τις ζωές μας πάνω από 2000 χρόνια αργότερα», συμπλήρωσε η Σκάλκι ολοκληρώνοντας το σκεπτικό της νέας παραγωγής που θα προβληθεί από την τηλεόραση του BBC και θα «ανέβει» στο BBC iPlayer.

«Στο Wonderhood Studios, θέλουμε να δημιουργήσουμε φιλόδοξη, κινηματογραφική τηλεόραση που ασχολείται με τα σημαντικότερα θέματα και που βοηθά στην εξήγηση του κόσμου μας σήμερα. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που δημιουργούμε αυτή την σειρά ορόσημο για το BBC», σημείωσε ο Τομ Γκάρτον, Δημιουργικός Διευθυντής της εταιρείας παραγωγής.

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