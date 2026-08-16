Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο

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Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στην Κάλυμνο η νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε στην περιοχή Βλυχάδια, καθώς, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, πρόκειται για την τέταρτη φωτιά που ξεσπά φέτος στην ίδια περιοχή.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, με τον δήμαρχο να επισημαίνει ότι η πυρκαγιά οριοθετήθηκε πριν προλάβει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

«Ευτυχώς η αντίδραση ήταν άμεση και την προλάβαμε», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μαστροκούκος, εξηγώντας ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στα Βλυχάδια, πίσω από τον ναό της Οσίας Ξένης. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από φρύγανα, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται ο οικισμός των Βλυχαδιών, όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση με ελιές, αμυγδαλιές, συκιές και άλλα δέντρα. Σε περίπτωση που οι φλόγες ξέφευγαν από τον αρχικό τους χώρο, υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθεί πολύ σοβαρότερο πρόβλημα και να απειληθούν κατοικημένες εκτάσεις. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων.

Εκείνο, ωστόσο, που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η επανάληψη των περιστατικών. «Είναι η τέταρτη φωτιά στην περιοχή φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλυμνίων, προσθέτοντας με νόημα ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τα αίτια της νέας πυρκαγιάς και οποιοδήποτε συμπέρασμα θα ήταν πρόωρο. Το γεγονός όμως ότι, σύμφωνα με τον δήμαρχο, πρόκειται για την τέταρτη φωτιά μέσα στην ίδια χρονιά στην περιοχή δημιουργεί εύλογο προβληματισμό και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

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