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16.08.2026 21:39

Σκύρος: 3.636 στρέμματα η περίμετρος της καμένης έκτασης από την καταγραφή του Copernicus- Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν ακόμη οι πυροσβέστες

16.08.2026 21:39
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Eurokinissi

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Περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε σήμερα ο δορυφόρος της Υπηρεσίας Copernicus στη Σκύρο, όπου μέχρι σήμερα το βράδυ η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου, χθες 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:00, συνεχίζει να καίει.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς, με ημερομηνία λήψης 16-8-20267, ώρα 10.42 το πρωί, η συνολική έκταση της περιμέτρου ανέρχεται σε 3.636 στρέμματα.

Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρουσιάζει πολύ βελτιωμένη εικόνα, καθώς δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο και οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν κυρίως διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία και θα δοθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας η τελική μάχη για να οριοθετηθεί και να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη νότια πλευρά, προς τον ‘Αγιο Φωκά, ενώ το ανατολικό μέτωπο, προς Πεύκο, φαίνεται πως δεν εμπνέει πλέον ανησυχία.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά έκαιγε πυκνό πευκοδάσος, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν αναγεννημένο, μετά από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σχεδόν στο ίδιο σημείο, το 2008.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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