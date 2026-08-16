Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στη Λάρισα – Μήνυμα από το 112 και διακοπή κυκλοφορίας (video)

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Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λάρισα και συγκεκριμένα σε εργοστάσιο παραγωγής ειδών συσκευασίας που βρίσκεται στο 5ο χλμ Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η αστυνομία διακόπτει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα του ουρανού, ενώ το νέφος είναι ορατό από πολλά χιλιόμετρα μακριά, όπως αναφέρει το onlarissa.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μεταφέρουν τον καπνό προς κατοικημένες περιοχές, γεγονός που οδήγησε την Πολιτική Προστασία στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112.

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι κάτοικοι των περιοχών προς τις οποίες κινείται το νέφος καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, παραμένοντας σε κλειστούς χώρους και κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

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