search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 23:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2026 21:25

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στη Λάρισα – Μήνυμα από το 112 και διακοπή κυκλοφορίας (video)

16.08.2026 21:25
fotia-larisa-ergostasio

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λάρισα και συγκεκριμένα σε εργοστάσιο παραγωγής ειδών συσκευασίας που βρίσκεται στο 5ο χλμ Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η αστυνομία διακόπτει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα του ουρανού, ενώ το νέφος είναι ορατό από πολλά χιλιόμετρα μακριά, όπως αναφέρει το onlarissa.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μεταφέρουν τον καπνό προς κατοικημένες περιοχές, γεγονός που οδήγησε την Πολιτική Προστασία στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112.

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι κάτοικοι των περιοχών προς τις οποίες κινείται το νέφος καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, παραμένοντας σε κλειστούς χώρους και κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης

Μεσολόγγι: Αεροσκάφος που επιχειρούσε σε φωτιά έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση – Καλά στην υγεία του ο πιλότος

Πάρος: Ο υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από τον οδηγό ταξί περιγράφει την επίθεση – «Θα μπορούσε να με έχει σκοτώσει» (video)

Απίστευτο περιστατικό: Ανήλικοι πήγαν να ανάψουν φωτιά στη Πεντέλη για ένα challenge – Συνελήφθησαν οι γονείς τους (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας: Στην Ντόρτμουντ με μεταγραφή-ρεκόρ από τον ΠΑΟΚ

ireland troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Πέντε έφηβοι νεκροί σε μετωπική σύγκρουση σε αυτοκινητόδρομο – Στο μικροσκόπιο η «τρέλα» με τα… likes (Video)

kalymnos
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο

tzengo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου: Στα χαμηλά η Τζένγκο, έμεινε 11η με 54,01μ. στον τελικό του ακοντισμού

fotia-lasithi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κριτσά Λασιθίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

almyriki xania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

Poliniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαρηγόρητη η Εμμανουηλίδου για το λάθος στις σκυτάλες: «Συγγνώμη, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που έπρεπε»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές με χρέη: Η νέα ασπίδα για τους κληρονόμους και η κρίσιμη προθεσμία του Νοεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 23:26
delias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας: Στην Ντόρτμουντ με μεταγραφή-ρεκόρ από τον ΠΑΟΚ

ireland troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Πέντε έφηβοι νεκροί σε μετωπική σύγκρουση σε αυτοκινητόδρομο – Στο μικροσκόπιο η «τρέλα» με τα… likes (Video)

kalymnos
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο

1 / 3