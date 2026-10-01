Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: ένας μήνας για να εξερευνήσουμε, να ακούσουμε, να συνδεθούμε

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Ο Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων φέρνει νέες συναντήσεις, διαδρομές στην πόλη και βιωματικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο νέος κύκλος «Οι περιπέτειες του ψυχισμού» ανοίγει τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία και τη σύγχρονη ζωή, τα «Ίχνη των Λογοτεχνών» μάς οδηγούν ξανά στα σοκάκια της Πλάκας, ενώ ένα νέο εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας συνδέει την τέχνη με την προσωπική έκφραση και τη φροντίδα. Παράλληλα, ξεναγήσεις και νέα οικογενειακά προγράμματα και workshop για όλη την οικογένεια γεμίζουν το Μουσείο με μουσική, παιχνίδι, μυστήριο και ανακαλύψεις.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

8 Οκτωβρίου | Κύκλος συζητήσεων για την ψυχική υγεία

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων εγκαινιάζει τον Οκτώβριο του 2026 τον νέο κύκλο συζητήσεων «Οι περιπέτειες του ψυχισμού», που θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2027, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικών από τον χώρο της ψυχικής υγείας.

Με αφετηρία ζητήματα που διαμορφώνουν την ψυχική και κοινωνική μας πραγματικότητα -από τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανάγκη για σύνδεση μέχρι την αλλαγή, την απώλεια και τις επιδράσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και του ψηφιακού περιβάλλοντος- ο κύκλος επιχειρεί να φέρει την επιστημονική γνώση πιο κοντά στην καθημερινή εμπειρία.

Παράλληλα, διερευνά τη σχέση της ψυχικής υγείας με την τέχνη και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας και σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως η πολιτιστική συνταγογράφηση. Μέσα από τις συναντήσεις του κύκλου, το Μουσείο δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο ουσιαστικού διαλόγου και προβληματισμού γύρω από τον άνθρωπο και τις πολλαπλές διαστάσεις του ψυχισμού.

1η συζήτηση | Οι περιπέτειες του ψυχισμού μας στον ψηφιακό μετακόσμο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται ξανά τη Φωτεινή Τσαλίκογλου και τον Σάββα Σαββόπουλο, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στην πρώτη συνάντηση του νέου κύκλου, με θέμα «Οι περιπέτειες του ψυχισμού μας στον ψηφιακό μετακόσμο». Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γιάννης Πανταζόπουλος.

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2, 9, 16 & 23 Οκτωβρίου | Στα Ίχνη των Λογοτεχνών: Μια θεατρική περιπατητική διαδρομή στην Πλάκα των Τεχνών

Στα γνώριμα σοκάκια της Πλάκας κρύβεται μια άλλη Αθήνα: η Αθήνα των λογοτεχνών. Μέσα από μια πρωτότυπη θεατρική περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, το κοινό καλείται να ανακαλύψει τη γειτονιά όπου λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος έζησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους.

Σε κάθε στάση της περιήγησης ξεδιπλώνονται στιγμές από τη ζωή και το έργο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών, φωτίζοντας τη σχέση τους με την ιστορία, τα γεγονότα και την καθημερινή ζωή της πόλης. Ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και άλλοι, «ζωντανεύουν» μπροστά μας μέσα από χειρόγραφα, φωτογραφίες, αποσπάσματα από τα έργα τους και πολύτιμα θραύσματα του παρελθόντος τους, μετατρέποντας αυτή την περιήγηση σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη λογοτεχνία, την ιστορία της Αθήνας και την συλλογική μας μνήμη.

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Τρίτη 20 Οκτωβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2026 | Εργαστήριο θεραπευτικής φωτογραφίας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας και ο Φορέας Τέχνης στην Υγεία “Eyes of Light” διοργανώνουν ένα ιδιαίτερο εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας με τίτλο «Στο Φως μιας Θρυλικής Ζωής», εμπνευσμένο από την ιστορία, την καλλιτεχνική διαδρομή και την εμβληματική προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε γυναίκες με εμπειρία καρκίνου και προσφέρει μια δημιουργική διαδρομή αυτογνωσίας, έκφρασης και φροντίδας, μέσα από τη δύναμη της εικόνας και της προσωπικής αφήγησης. Μέσα από φωτογραφικές ασκήσεις, ομαδικές δραστηριότητες και συζητήσεις, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν θέματα όπως η αυτοαποδοχή και η αυθεντικότητα, η προσωπική μεταμόρφωση, η ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, καθώς και η ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις της ζωής.

Οι θεματικές αυτές συνομιλούν με τη διαδρομή της ίδιας της Μαρίας Κάλλας, μιας γυναίκας που συνδύασε την ευαισθησία με την αποφασιστικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση με τη διαρκή αναζήτηση της προσωπικής της ταυτότητας, επιλέγοντας να μετουσιώσει τις αντιξοότητες της ζωής της σε Τέχνη πάνω στην σκηνή, μέσα στις πιο μεγάλες όπερες του κόσμου. Μέσα από μία βιωματική εμπειρία του Μουσείου, η ιστορία της σπουδαίας σοπράνο λειτουργεί ως αφορμή για προσωπικό αναστοχασμό, έκφραση και ουσιαστικό διάλογο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του πολιτισμού να συνομιλεί με τα βιώματα και τις ανάγκες του σήμερα.

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ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μαρίας Κάλλας μέσα από διαδραστικές και βιωματικές ξεναγήσεις που ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις. Μέσα από θεματικά δωμάτια, οπτικοακουστικό υλικό, ηχητικά αποσπάσματα και νέες τεχνολογίες, το μουσείο προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία όπου η ζωή και η τέχνη της μεγάλης ντίβας ζωντανεύουν!

Το πρόγραμμα του Οκτωβρίου 2026:

Σάββατο 10 & 31 Οκτωβρίου 2026, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, 12:00 | Δωρεάν ξενάγηση για άτομα 65 ετών και άνω – Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 210 440 4204 (Τρίτη – Παρασκευή, 11:00 – 18:00)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 | MCM BABIES | Το Μαγικό Κουτί!

Το μουσείο μεταμορφώνεται σε έναν χώρο ανακάλυψης και παιχνιδιού!

Ένα κουτί γεμάτο εκπλήξεις ανοίγει και από μέσα του ξεπηδούν ήχοι της όπερας, απαλές και τραχιές υφές, χρώματα και αντικείμενα. Οι μικροί επισκέπτες, μαζί με τους συνοδούς τους, αγγίζουν, ακούν και παρατηρούν. Η μουσική γίνεται παιχνίδι και η κίνηση αυθόρμητη εξερεύνηση. Κάθε άνοιγμα του κουτιού κρύβει κι ένα νέο μυστικό, έναν καινούργιο κόσμο. Ήχοι, ρυθμοί και αισθήσεις μπλέκονται δημιουργικά. Το σώμα, η φωνή και οι αισθήσεις ενεργοποιούνται. Η όπερα συστήνεται με τρόπο βιωματικό και φιλικό προς τα βρέφη. Ένα ασφαλές περιβάλλον ελευθερίας και φαντασίας.

Για ηλικίες 1-3 ετών

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Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 | MCM KIDS | Πού πήγαν οι νότες;

Σσσσσς…! Κάτι πολύ παράξενο συνέβη λίγο πριν ανοίξει η αυλαία. Ένα μαγικό ξόρκι έκανε τις νότες να δραπετεύσουν από τις παρτιτούρες, το πιάνο ξεκουρδίστηκε και ο μαέστρος χάθηκε! Χωρίς μουσική, η παράσταση δεν μπορεί να αρχίσει!

Οι οικογένειες αναλαμβάνουν μια συναρπαστική αποστολή μέσα στους χώρους του Μουσείου Μαρία Κάλλας, με στόχο να λύσουν το μυστήριο και να επαναφέρουν τη μουσική στη θέση της. Τρία θεατρικά σκηνικά δωμάτια, εμπνευσμένα από αγαπημένες όπερες, ζωντανεύουν μπροστά τους και κρύβουν στοιχεία, γρίφους και εκπλήξεις. Κάθε σταθμός τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη λύση.

Για ηλικίες 3-5 ετών

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Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 | Family Sound Lab: Στην κοιλιά του Μουσείου

Κι αν το μουσείο Μαρία Κάλλας έκρυβε μια μυστική ηχητική ζωή; Τι θα συνέβαινε αν το Μουσείο ήταν ένα ζωντανό πλάσμα που αναπνέει, σιωπά, θυμάται, αναφωνεί και… τραγουδά;

Μέσα από ένα πρωτότυπο βιωματικό εργαστήριο ήχου, παιδιά και συνοδοί ανακαλύπτουν έναν κόσμο γεμάτο ψιθύρους, αντηχήσεις, απρόσμενες μελωδίες και ήχους που συνήθως περνούν απαρατήρητοι. Ένα ξεχασμένο γράμμα της Μαρίας Κάλλας γίνεται η αφορμή για ένα συναρπαστικό ηχητικό ταξίδι στους χώρους του μουσείου, όπου η φαντασία, το παιχνίδι και η δημιουργικότητα οδηγούν τους συμμετέχοντες να ακούσουν με όλο τους το σώμα, να ανακαλύψουν την τέχνη της ακρόασης, να ηχογραφήσουν και να αυτοσχεδιάσουν. Στο τέλος γονείς και παιδιά συνθέτουν το δικό τους μοναδικό ηχητικό πορτρέτο του “πλάσματος – μουσείου”.

Για ηλικίες 5-10 ετών

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Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 | ΜΥΣΤΗΡΙΟ 2050! – Διαγαλαξιακά Ταξίδια στον Χρόνο

Κάτι παράξενο συμβαίνει στο Μουσείο Μαρία Κάλλας… Δύο μυστηριώδεις μουσικοί καταφθάνουν από την Όπερα της Γαλλίας κρατώντας ένα μήνυμα από το μέλλον, ενώ ένα σφραγισμένο κουτί με την ένδειξη «Μ.Κ. 2050» εμφανίζεται ξαφνικά με μια παράξενη οδηγία: «Να μην ανοιχτεί πριν από το 2050!». Ποιος το έστειλε και τι κρύβει;

Μικροί και μεγάλοι γίνονται πρωταγωνιστές μιας διαδραστικής μουσικοθεατρικής παράστασης που μεταμορφώνει τους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου σε μια σκηνή γεμάτη μυστήριο, μουσική, παιχνίδι, χιούμορ και φαντασία. Με οδηγό μια αλλόκοτη μελωδία και μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, ανακαλύπτουν στοιχεία από τη ζωή και την τέχνη της Μαρίας Κάλλας και καλούνται να λύσουν έναν γρίφο που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον.

Άραγε, ποιο μήνυμα μάς περιμένει από το 2050;

Για ηλικίες 5-10 ετών

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Μητροπόλεως 44, 105 63, Αθήνα

210 44 04 204

[email protected]

[email protected]